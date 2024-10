Hoàng Mỹ An khuấy động show nhạc đầu tay

Ca sĩ Hoàng Mỹ An hát, nhảy danesport tại showcase giới thiệu E.P "Phiêu An", đánh dấu chặng đường 20 năm theo đuổi nghệ thuật.

Kết thúc màn trình diễn Nhảy nhảy nhảy - ca khúc mới thuộc dự án - Hoàng Mỹ An xúc động nói: "Tôi chờ khoảnh khắc có sân khấu riêng từ rất lâu, sau chặng đường làm nghề nhiều thăng trầm. Đến giờ, tôi chưa dám tin bản thân đã làm được".

Hoàng Mỹ An hát "Lady Lady" Hoàng Mỹ An hát "Lady Lady" tại sự kiện giới thiệu E.P, tối 23/10 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Trong gần một giờ đồng hồ, Hoàng Mỹ An trình diễn bốn ca khúc trong E.P với tinh thần sôi động. Cô phát huy sở trường danesport kết hợp vũ đạo hiện đại qua Slow Dance, Lady Lady. Các bài hát có giai điệu trẻ trung, ca từ hướng tới sự lạc quan, khát khao chạm đến giấc mơ, tình yêu đẹp.

Ca sĩ có phút giây lắng đọng khi nhìn lại chặng đường làm nghề. Hát Call Me By Your Name, Hoàng Mỹ An như nhìn lại quá khứ với vết thương lòng về chuyện tình cảm lẫn giai đoạn tăm tối, tưởng chừng phải từ bỏ ca hát do sức khỏe không tốt. Khi cô trình diễn, màn hình hiện hiệu ứng đen, trắng, cùng sự chuyển động chậm rãi của chiếc đồng hồ cát, tượng trưng cho sự chiêm nghiệm cuộc sống.

Theo ca sĩ, sự mạnh mẽ của bản thân hiện tại được vun đắp từ sự yêu thương của gia đình, khán giả. "Tôi của hôm nay không còn có sự yếu đuối, thay vào đó là sự quyết tâm lớn. Chưa bao giờ tôi thấy mình có nhiều sức mạnh, tựa như ngọn lửa đang rực cháy", Mỹ An nói.

Cô Thanh Thúy - mẹ của Hoàng Mỹ An - nói xúc động khi thấy con gái trưởng thành trong công việc lẫn cuộc sống. "Sáu tháng qua, nhìn con tập nhảy, học hát, nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng, tôi chỉ biết động viên. Trên chặng đường sự nghiệp sắp tới, tôi chỉ mong con gặp may mắn, có thêm tình yêu thương của khán giả", cô cho biết.

Hoàng Mỹ An bên bố mẹ tại đêm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

E.P đánh dấu bước trở lại hoạt động trong nước của Hoàng Mỹ An sau thời gian học tập, sinh sống ở Mỹ. Ca sĩ đầu tư phần sân khấu gồm âm thanh, ánh sáng, visual, vũ đoàn. Tại sự kiện, Mỹ An còn tái hiện chặng đường làm nghề bằng không gian triển lãm bao gồm hàng chục bức ảnh từ lúc làm sao nhí đến nay hay trưng bày loạt cúp vàng, huy chương tại các cuộc thi nhảy. Ca sĩ cho biết dốc tiền tích góp để làm show.

Hoàng Mỹ An tạo dáng với đầm đính lông vũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dàn sao gồm Kathy Uyên, Thúy Vân, Thùy Dung, Phan Hiển, Liêu Hà Trinh, Mai Tiến Dũng, Vũ Thảo My, Lâm Vĩnh Hải dự đêm nhạc, chúc mừng Hoàng Mỹ An. Ca sĩ Đoan Trang nói: "Tôi biết Mỹ An từ 14 năm trước, ấn tượng với tài năng nhảy của bé. Về sau, khi An chuyển hướng sang âm nhạc, tôi mới thấy nội lực của cô gái trẻ còn nhiều thứ để khai phá. Tôi mong bước phát triển sắp tới của em sẽ nhiều thuận lợi".

MV "Slow Dance" - Hoàng Mỹ An MV " Slow Dance" của Hoàng Mỹ An. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Mỹ An quê TP HCM, từng là kiện tướng danesport, á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Năm 2015, sau tốt nghiệp THPT, cô sang Mỹ du học, nhanh chóng bén duyên với một sân khấu. Mỹ An được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều gương mặt gạo cội như Ý Lan, Hương Thủy. Giọng ca trẻ từng diễn tại hơn 20 thành phố của Mỹ, được cộng đồng hải ngoại chào đón ở Australia, Singapore, Canada. Năm 2022, cô tốt nghiệp University of Southern California, chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc với số điểm gần tuyệt đối - 3.95/4.0 GPA.

Năm 2023, Hoàng Mỹ An tham gia show âm nhạc Ca sĩ mặt nạ qua hình tượng Bạch Khổng Tước, gây chú ý qua các ca khúc như Bức thư cuối gửi anh.

Tân Cao