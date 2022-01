Hoàng Mỹ An diện áo dài cách tân

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, được biết đến sau khi đoạt giải Á quân "Thử thách cùng bước nhảy 2013". Trước đó, cô từng đoạt huy chương vàng Giải vô địch Đông Nam Á (Malaysia), huy chương đồng Giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc năm 2008... Khi sang Mỹ, cô biểu diễn cho nhiều sân khấu hải ngoại, thành danh với các ca khúc "No more", "Những ngày xuân rực rỡ"...