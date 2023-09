Hoang mang giữa lựa chọn gia đình hay sự nghiệp

Tôi và vợ bằng tuổi, chưa có con, cùng làm một công ty ở Tokyo, là công ty mẹ của chi nhánh ở Việt Nam mà chúng tôi từng làm.

Tôi 30 tuổi, từng làm việc cho một doanh nghiệp Nhật Bản tại TP HCM. Đọc mục Tâm sự đã lâu, thấy cuộc sống muôn hình vạn trạng, nhiều chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm, hôm nay xin phép được chia sẻ câu chuyện của bản thân, mong nhận được những lời khuyên và góc nhìn của bạn đọc.

Cơ duyên đưa chúng tôi đến Nhật Bản nhờ sự phấn đấu trong những năm qua nên được cử sang công ty mẹ làm việc và nâng cao trình độ, vợ cũng được đưa theo, trả lương như tôi dù chưa đủ yêu cầu. Môi trường làm việc, quan hệ con người, lương thưởng, tính cách của sếp đều ở mức tốt, hơn mọi mặt ở công ty Việt Nam, nếu được tôi thật sự muốn gắn bó lâu dài với công ty này.

Có một điều oái ăm là vợ tôi lại không quen được với cuộc sống lạnh lùng bên này, không muốn sinh con ở đây vì sợ cảnh một mình ôm con mà không có người thân thích bên cạnh. Chúng tôi quyết định sau vài năm sẽ về nước và có con dù hơi lo ngại vấn đề tuổi tác. Hơn nữa tiếng Nhật của vợ tôi không tốt nên ngoài công việc chỉ có thể nói chuyện được với tôi trong suốt thời gian vừa qua. Vậy nên vợ tôi mong muốn giữa năm sau sẽ về hẳn và muốn tôi về cùng.

Sau một thời gian bàn luận, tôi thuyết phục vợ ở thêm một năm nữa để kinh tế thật sự vững vàng rồi cả hai cùng về, cơ hội không đến nhiều lần trong đời. Vợ tôi đồng ý. Trớ trêu là công ty chỉ muốn giữ tôi và không có ý định gia hạn hợp đồng với vợ, em không đạt như kỳ vọng tối thiểu. Hơn nữa doanh thu mảng tôi đang làm có hơi giảm sút do thị trường trầm lắng, dẫn đến xu hướng tinh giảm nhân sự. Công ty cho phép tôi lựa chọn tiếp tục hoặc quay về làm cho chi nhánh c ở Việt Nam.

Vợ chồng đã bàn luận rất nhiều, phân tích những thiệt hơn tương ứng với những lựa chọn. Nếu chọn quay về, tôi sẽ mất đi cơ hội tăng cường cho tài chính. Một năm tôi ở Nhật so với Việt Nam sẽ chênh vài trăm triệu đồng. Khi quay về, khả năng tôi không được cất nhắc lên vị trí quản lý (do các quản lý hiện tại đều tu nghiệp ít nhất ba năm trở lên) dẫn đến thu nhập ở Việt Nam sẽ không được như mong muốn. Nếu chọn ở lại, vợ chồng sẽ phải xa nhau, vợ cũng muốn có bầu (theo kiểu tự nhiên hoặc can thiệp) sớm nhất có thể nên khả năng cao vợ bầu bì tôi không ở bên chăm sóc được, sẽ rất cực cho em khi không có chồng bên cạnh, tính em khá yếu đuối.

Tôi thật sự đang lạc lối giữa hai lựa chọn dù vợ luôn ủng hộ tôi, cho phép tôi thoải mái lựa chọn. Tôi là người cầu tiến, muốn nắm lấy cơ hội để lo cho tương lai gia đình, nhưng không muốn sống xa hàng ngàn cây số với vợ, nhất là giai đoạn em bầu bì. Mong nhận được ý kiến của những người từng ở trong hoàn cảnh hoặc từng thấy hoàn cảnh giống như tôi. Xin cảm ơn tất cả.

Trọng Văn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc