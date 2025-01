Hoàng hôn TP HCM trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Tuấn Tùng và Hà My, 22 tuổi, ở TP Thủ Đức, đến ga An Phú từ 14h hôm 30/12 để canh nắng chiều chụp ảnh. Hai bạn cho biết ga Thảo Điền, An Phú đều có góc chụp hình đẹp và không gian rộng, ánh nắng xiên.

"Cảnh thực tế đẹp hơn nhiều so với những clip trên mạng xã hội'', Tùng nói.