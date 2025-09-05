Hoàng hôn dang dở tìm lại ánh bình minh

Em thân thiện, dịu dàng, bao dung và sống tình cảm nên được nhiều người thương mến, nhận xét có gương mặt thiện cảm.

Gần đây tâm trạng bần thần

Con tim mách bảo em cần có anh

Tháng 9 đã cận kề, một cảm giác thật lạ, không háo hức như mùa xuân không rạo rực như mùa hè mà nhẹ nhàng, sâu lắng.

Hạ đã qua, thu đang thay áo mới

Anh còn bận gì mà chưa tới bên em

Mùa thu, mùa khởi đầu của yêu thương và xích lại gần nhau đã về.

Em mong được cùng anh xây dựng tổ ấm, cùng nhau chia sẻ và thấu hiểu những đắng cay, ngọt bùi. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thách thức của cuộc sống. Cùng nhau tận hưởng mùa đông ấm áp năm nay và mãi mãi những năm về sau. Cùng dìu nhau đến bến bờ hạnh phúc và cùng nắm tay nhau không rời tới cuối chặng đường đời.

Chào anh, một nửa yêu thương, em vẫn chưa đủ duyên để được gặp gỡ. Em xin phép được giới thiệu đôi nét về bản thân: Em sinh sống tại nội thành Hà Nội và làm việc cho một công ty nước ngoài ở đó. Mặc dù công việc giao tiếp bên ngoài nhưng em là người sống hướng nội, đang mong muốn tìm nhà nội để hướng. Em thích quan tâm, chăm sóc gia đình và có khả năng chơi cùng trẻ em cũng như dạy trẻ học. Em thích không khí bữa cơm mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, đồng hành cùng nhau trong các hoạt động du lịch và trải nghiệm.

Về hoàn cảnh gia đình, em có một bé gái 15 tuổi đang học tập tại nước ngoài. Mặc dù đã có con gái nhưng em vẫn rất thích các bé gái nên sẽ thật tuyệt vời nếu anh đang sống cùng con gái. Em sẽ cùng anh chăm sóc và bù đắp yêu thương cho bé. Tính cách em thân thiện, dịu dàng, bao dung và sống tình cảm nên được nhiều người thương mến, nhận xét có gương mặt thiện cảm, giao diện và cấu hình duyên dáng, trẻ trung so với độ tuổi.

Về anh, em mong anh có cùng quan điểm với em trong việc đối xử, đó là sự nhẹ nhàng, quan tâm đến cảm xúc của nhau, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đối phương. Luôn đặt mình ở địa vị của đối phương để suy nghĩ và hành động cho phù hợp, tránh gây tổn thương cho một nửa yêu thương của mình. Quan điểm của em là mình mong muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì sẽ đối xử với họ như vậy, nên thật may mắn nếu người hữu duyên đồng hành cùng em trong chặng đường còn lại của cuộc đời thuộc típ người điềm đạm, trân trọng phụ nữ, có sự tương đồng về nhận thức để chúng ta dễ dàng chia sẻ và có sự ổn định về sự nghiệp. Để em có thể tự hào về anh, vì sức khỏe của em và anh cùng những người xung quanh em mong anh không hút thuốc nhé.

Mong rằng chúng ta sẽ nhường nhịn, yêu thương, bù đắp cho nhau những tổn thương, mất mát trong quá khứ, vì sự gắn kết bền lâu mà thay đổi. Em hy vọng chúng ta đủ duyên để cùng nhau hướng tới chặng đường phía trước anh nhé.

Cùng đạp bằng mưa gió

Xây cuộc sống yên bình

Dẫu đời còn gian khó

Đêm tàn là bình minh

Trân trọng chờ thư anh.

