Hoàng Hên mừng bàn thắng giống Bellingham vì CĐV ung thư

Hà NộiTiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đáp ứng nguyện vọng của một CĐV nhí bị ung thư, sau khi ghi bàn giúp Hà Nội FC hạ Hà Tĩnh 3-0 ở vòng 18 V-League 2025-2026.

Phút 67, trên sân Hàng Đẫy tối 12/4, Hoàng Hên ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha giả sút lừa làm thủ môn và hậu vệ Hà Tĩnh. Sau đó, anh chạy về góc sân mừng bàn thắng bằng cách dang tay giống siêu sao Jude Bellingham.

Hên thực hiện động tác này vì lời hứa với Sơn Tùng, một CĐV mới 13 tuổi nhưng đã trải qua gần 9 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Một ngày trước trận đấu, Hà Nội FC còn cho phép thiếu niên quê Thanh Hóa được tập luyện và ăn trưa cùng các thành viên CLB, như một cách tiếp thêm nghị lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Tùng cũng có mặt tại sân Hàng Đẫy để theo dõi chiến thắng của Hà Nội, và reo hò phấn khích khi thấy Hoàng Hên ghi bàn.

Đỗ Hoàng Hên mừng bàn thắng giống Jude Bellingham để hoàn thành lời hứa với Sơn Tùng (áo xanh) - CĐV nhí bị ung thư máu, trong trận Hà Nội FC hạ Hà Tĩnh 3-0 ở vòng 18 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 12/4/2026. Ảnh: Hà Nội FC, Minh Dân

Bellingham, sinh năm 2003, là siêu sao hàng đầu thế giới đang chơi cho Real Madrid và tuyển Anh. Sau ba mùa khoác áo Real, anh ghi 44 bàn sau 132 trận, giành Champions League và La Liga 2023-2024. Ở tuyển Anh, Bellingham ghi 6 bàn sau 46 trận, về nhì ở Euro 2020 và 2024.

Trong khi đó, Hoàng Hên đang thi đấu nổi bật cùng Hà Nội FC. Trước Hà Tĩnh, anh không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho Phạm Xuân Mạnh mở tỷ số ở phút 25. Đây lần lượt là bàn thứ 7 và kiến tạo thứ 5 của Hên sau 12 trận cho đội bóng thủ đô tại V-League 2025-2026.

Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh tại Brazil. Anh trở thành tiền vệ tấn công hay bậc nhất V-League, kể từ khi gia nhập Bình Định vào tháng 1/2021, rồi sang Nam Định vào tháng 1/2023. Đến mùa này, anh khoác áo Hà Nội FC với hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2027-2028. Ngày 17/10/2025, Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam. Sau đó, anh ra mắt Hà Nội FC trong trận thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 V-League.

Hình xăm cờ Việt Nam và số 9 của Đỗ Hoàng Hên ở phía sau bắp tay phải. Ảnh: Minh Dân

Đến ngày 26/3, Hoàng Hên có thêm dấu ấn trong sự nghiệp khi ra mắt tuyển Việt Nam, ở trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0. Năm ngày sau, anh có lần kiến tạo đầu tiên giúp Việt Nam hạ Malaysia 3-1 ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Hoàng Hên khắc ghi kỷ niệm này bằng hình xăm mới ở sau bắp tay phải, với cờ Việt Nam và số 9 - số áo trên ĐTQG. Hình xăm được hoàn thành ba ngày trước khi vào trận gặp Hà Tĩnh. "Được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là khoảnh khắc quan trọng và tôi muốn nó gắn chặt với mình", Hên cho hay. "Nó thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và tự hào với đất nước Việt Nam".

Sau 18 vòng, Hà Nội đang đứng thứ tư V-League với 30 điểm, kém đầu bảng Công an Hà Nội 15 điểm trong khi giải đấu còn 8 vòng.

Hiếu Lương