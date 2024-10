Hoàng Hải, Ngọc Anh 3A hát 'Riêng một góc trời' phong cách rock

"Riêng một góc trời" - bài hát gắn liền danh ca Tuấn Ngọc - được Hoàng Hải, Ngọc Anh 3A, Phan Duy Anh hát với âm hưởng rock.

Tiết mục là điểm nhấn của tập sáu chương trình Our song Việt Nam, tối 7/10. Ca khúc được làm mới theo phong cách rock symphony, dàn ca sĩ biểu diễn cùng ban nhạc dây. Hoàng Hải mở màn với chất giọng nam cao, lối hát trữ tình: "Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ". Lần lượt, Phan Duy Anh và Ngọc Anh nối tiếp phần trình diễn với bản phối giàu kịch tính do nhạc sĩ Khắc Hưng thực hiện.

Nhạc phẩm được chia đều "đất" để mỗi người thể hiện sở trường, màu sắc riêng. Giữa tiết mục, Hoàng Hải khoe quãng cao bằng cách ngân giọng theo hơi hướng opera. Ngọc Anh xử lý với kỹ thuật luyến láy cùng các nghệ sĩ violin. Kết bài, ba ca sĩ cùng hòa giọng, nâng đỡ nhau ở phần cao trào.

Màn kết hợp nhận được nhiều lời khen từ nghệ sĩ tại trường quay lẫn khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người xem đánh giá ba giọng ca khá hài hòa, bè phối hợp lý, là một trong những điểm sáng của chương trình.

Ngọc Anh 3D cho biết cả ba hội ý để nỗ lực tạo ra một tiết mục đặc sắc. Họ áp lực vì bản thu của Tuấn Ngọc từng ghi dấu qua nhiều thế hệ. Sau cùng, họ chọn lối hát tương tự như The Phantom of the Opera - bản rock kinh điển.

Hoàng Hải trong tiết mục "Riêng một góc trời".

Ca khúc do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác đầu thập niên 1990, lấy cảm hứng từ mối tình cùng vợ - bà Đoàn Thanh Vân. Họ từng yêu nhau, nhưng có giai đoạn không thể thành đôi. Sau này, gặp lại nhau ở Mỹ, họ quyết định kết hôn, chuyển về một nơi xa xôi, nhiều mưa. Từ đó, ông nảy sinh cảm xúc, viết về một góc trời riêng, nơi chỉ có hai người.

Nhạc phẩm được Tuấn Ngọc thu âm đầu tiên, từ đó gắn liền với tiếng hát của ông. Danh ca từng nói cả đời biết ơn Ngô Thụy Miên và tình khúc, xem đó là định mệnh may mắn trong sự nghiệp ca hát của tôi. Ông cho biết từng hát nhiều "Miên khúc" nhưng chưa bài hát nào được công chúng yêu mến dài lâu như Riêng một góc trời. Một số ca sĩ trong và ngoài nước từng thu âm, thể hiện như Khánh Hà, Chế Linh, Trọng Tấn, Hồ Hoàng Yến.

Tuấn Ngọc hát "Riêng một góc trời"

Cuộc thi Our Song Việt Nam được mua bản quyền từ show Trung Quốc, hiện phát sóng mùa đầu. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Quang Linh,Thanh Hà, Thu Minh, Hoàng Hải. Một số gương mặt trẻ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh.

