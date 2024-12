Hoàng Hải, Ngô Lan Hương khuấy động Vietnam iContent Awards 2024

Hoàng Hải, 42 tuổi, quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, anh đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai điểm hẹn, được khán giả đặt nickname "Hoàng tử Vpop". Năm 2012, anh phát hành album Tìm lại thời gian và gây chú ý, nhưng dần rút lui khỏi làng nhạc. Tháng 10/2023, anh tái xuất trong show The Masked Singer trong bộ mascot Bố Gấu, ghi dấu với tiết mục Hoàng hôn tháng 8 (Phạm Toàn Thắng), Nhắn gió mây rằng anh yêu em (Đoàn Minh Vũ).

Vũ Thảo My, 27 tuổi, quê Nam Định, là cháu người mẫu Vũ Thu Phương. Cô đoạt quán quân Giọng hát Việt 2013 - lúc mới học xong lớp 10, dưới sự dẫn dắt của Đàm Vĩnh Hưng. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để hoàn thành việc học trước khi vào TP HCM, sau đó phát hành nhiều MV như Call You An Angel, Thôi anh cứ đi, Đợi một chút thôi.