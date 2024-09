Hoàng Hải hát hit 'Hoang mang' ở show Trung Quốc

Ca sĩ Hoàng Hải, Vũ Thảo My song ca bản hit "Hoang mang" trên sóng truyền hình Trung Quốc, ở chương trình "Our Song".

Tiết mục "Hoang mang" - Hoàng Hải, Vũ Thảo My Tiết mục "Hoang mang" của Hoàng Hải, Vũ Thảo My trong "Our Song" Trung Quốc. Video: Dragon TV

Hai giọng ca góp mặt với vai trò khách mời trong chương trình phát trực tiếp trên đài truyền hình Đông Phương, tối 29/9. Êkíp làm mới bản hit của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc theo thể loại rock ballad. Phần mở màn, cả hai giữ lối hát êm ái, nhẹ nhàng của phiên bản cũ. Ở nửa sau tiết mục, phần hòa âm được phối kịch tính hơn.

Vũ Thảo My, Hoàng Hải hòa giọng khi kết bài, chinh phục quãng cao trước sự cổ vũ của khán giả trường quay. Nhiều nghệ sĩ trong Our Song Trung Quốc mùa sáu như Lưu Vũ Ninh, Đại Trương Vỹ bày tỏ thích thú trước màn trình diễn.

Ở phần giao lưu, Hoàng Hải, Vũ Thảo My cho biết việc hát trong chương trình là trải nghiệm khó quên. Đôi ca sĩ cảm ơn nhà sản xuất show phiên bản Việt kết nối, giúp họ có cơ hội góp mặt.

Ca sĩ Hoàng Hải giao lưu trong chương trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài Hoang mang được viết giữa thập niên 2000, là dòng tự sự của Võ Hoài Phúc về cuộc tình tan vỡ. Nhạc sĩ từng cho biết thời điểm ra mắt, ca khúc chưa được biết đến nhiều. Năm 2006, khi ca sĩ Hà Anh Tuấn tham gia Sao Mai Điểm hẹn và thể hiện, bài hát dần phổ biến hơn. Sau đó, phía Hồ Quỳnh Hương liên hệ mua độc quyền bài hit và Võ Hoài Phúc đồng ý. Bản thu của cô được đông đảo khán giả yêu thích, nhiều thế hệ ca sĩ cover. Trong chương trình Our Song Việt Nam, Hoàng Hải từng chọn ca khúc để mở màn trong tập một, hát cùng LyLy.

Hồ Quỳnh Hương hát "Hoang mang" (Võ Hoài PhúcI Hồ Quỳnh Hương hát "Hoang mang" trong đêm nhạc năm 2022. Video: Mai Nhật

Hoàng Hải 42 tuổi, quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, anh đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai Điểm hẹn, được khán giả đặt cho nickname "Hoàng tử Vpop". Năm 2012, anh phát hành album Tìm lại thời gian và gây chú ý, nhưng dần rút lui khỏi làng nhạc. Tháng 10/2023, anh trở lại với chương trình The Masked Singer trong bộ mascot Bố Gấu, được yêu thích qua các tiết mục Hoàng hôn tháng 8 (Phạm Toàn Thắng), Nhắn gió mây rằng anh yêu em (Đoàn Minh Vũ).

Vũ Thảo My 27 tuổi, quê Nam Định, là cháu của người mẫu Vũ Thu Phương. Cô được khán giả biết đến sau đoạt quán quân Giọng hát Việt 2013 - lúc mới học xong lớp 10, dưới sự dẫn dắt của Đàm Vĩnh Hưng. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để hoàn thành việc học trước khi vào TP HCM. Cô phát hành nhiều MV như Call You An Angel, Thôi anh cứ đi, Đợi một chút thôi.

Cuộc thi Our Song Việt Nam được mua bản quyền từ show Trung Quốc, hiện phát sóng mùa đầu. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Quang Linh, Thanh Hà, Thu Minh, Hoàng Hải. Một số gương mặt trẻ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy.

Mai Nhật