Hoàng Hà Mobile: Nhiều người chọn điện thoại theo nhu cầu thực tế

Đại diện Hoàng Hà Mobile cho rằng nhiều người chọn điện thoại theo nhu cầu thực tế, cân nhắc độ bền, pin, thay vì chạy theo cấu hình hay mẫu mới nhất.

Trong bối cảnh chi tiêu cá nhân được kiểm soát chặt chẽ hơn, việc mua một chiếc điện thoại - vốn từng là khoản chi "định kỳ" sau vài năm, đang trở thành quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Đại diện Hoàng Hà Mobile chỉ ra trên thị trường bán lẻ, xu hướng tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì ưu tiên cấu hình cao nhất hoặc sản phẩm mới nhất, nhiều người bắt đầu chọn thiết bị dựa trên nhu cầu thực tế. Với nhóm người dùng phổ thông, các yếu tố như thời lượng pin, độ ổn định và khả năng đáp ứng công việc hàng ngày được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, nhóm Gen Z có xu hướng quan tâm camera, trải nghiệm giải trí lẫn khả năng sử dụng đa nền tảng.

Người dùng ngày càng quan tâm bài toán tổng thể: ưu tiên thiết bị phù hợp nhu cầu sử dụng, đảm bảo thời gian dùng lâu dài và hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết. Ảnh: Hoàng Hà Mobile

Việc "mua đủ dùng" không chỉ giúp tiết kiệm chi phí ban đầu mà còn hạn chế tình trạng lãng phí khi các tính năng không được khai thác hết. Theo các chuyên gia bán lẻ, để tránh chi tiêu vượt nhu cầu, người dùng nên xác định rõ mục đích sử dụng trước khi chọn mua thiết bị.

Đại diện Hoàng Hà Mobile phân tích: "Người dùng hiện nay có xu hướng thực tế hơn khi chọn sản phẩm. Thay vì chọn cấu hình cao nhất, họ ưu tiên thiết bị phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời cân nhắc thêm các yếu tố độ bền, chính sách bảo hành, chi phí sử dụng lâu dài".

Bên cạnh đó, điểm mua cũng là yếu tố quan trọng. Trong bối cảnh thị trường có nhiều kênh bán khác nhau, mua tại hệ thống uy tín giúp đảm bảo nguồn gốc sản phẩm, giảm rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng, nhất là vấn đề liên quan bảo hành, hậu mãi.

Ngoài ra, tham khảo các chương trình thu cũ đổi mới, trả góp linh hoạt hay ưu đãi theo từng nhóm khách cũng là cách để người dùng tối ưu chi phí hơn.

Trước sự thay đổi trong hành vi mua sắm, nhiều doanh nghiệp bán lẻ công nghệ không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn hướng tới việc giúp người dùng tối ưu chi tiêu, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài. Tại Hoàng Hà Mobile, định hướng này được duy trì xuyên suốt từ khi thành lập, thể hiện rõ qua hoạt động tư vấn, các chính sách bán hàng, hậu mãi.

Cụ thể, hệ thống triển khai chính sách "Đặc quyền 5T" gồm giá cạnh tranh, thu cũ đổi mới trợ giá, lỗi đổi liền trong vòng 30 ngày, thanh toán - trả góp linh hoạt và ưu đãi cho khách hàng theo từng hạng thành viên. Các chính sách này giúp giảm áp lực chi tiêu ban đầu, tối ưu chi phí sử dụng lâu dài.

Trong dịp cao điểm như lễ 30/4, các chương trình ưu đãi tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều sản phẩm giảm giá, có mặt hàng lên tới 80%, kết hợp hoạt động vòng quay may mắn. Tổng giá trị quà tặng đến 170 triệu đồng cùng các phiên livestream giảm sâu trong khung 18h-22h vào các ngày 22, 24 và 26/4. Song song đó, khách hàng thành viên cũng được hưởng khuyến mãi.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn với các khoản chi, sự nổi tiếng của thương hiệu là yếu tố được cân nhắc đồng thời với loạt tiêu chí thực tế khác. "Vai trò của các hệ thống bán lẻ là đưa sản phẩm đúng đến được đúng người, từ đó nhận sự hài lòng, trung thành dài hạn của khách", đại diện Hoàng Hà Mobile cho hay.

Đông Vệ