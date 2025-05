Hoàng Đức nghỉ đá CLB, cùng HLV Kim sang Malaysia đấu Man Utd

MalaysiaTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được CLB Ninh Bình cho nghỉ vòng 20 giải hạng Nhất, để cùng HLV Kim Sang-sik hội quân với đội ngôi sao Đông Nam Á vào hôm nay 25/5.

CLB Ninh Bình đã vô địch hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 sớm ba vòng đấu, sau khi hạ Trẻ TP HCM tại vòng 19 hôm 17/5. Điều này giúp ban huấn luyện có thể trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu, trong khi đó Hoàng Đức được tạo điều kiện sang Malaysia hội quân với ASEAN All-stars vào hôm nay.

"Được gặp Man Utd là vinh dự", Hoàng Đức nói. "Tôi cùng các tuyển thủ Đông Nam Á sẽ cố gắng chơi thật tốt để tạo nên trận đấu hấp dẫn".

Nguyễn Hoàng Đức (giữa) cùng trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh (trái) và bác sĩ Trần Huy Thọ (phải) có mặt tại nơi đóng quân của ASEAN All-stars tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Hai Tư

Hoàng Đức đi cùng HLV Kim Sang-sik, được chọn dẫn dắt ASEAN All-stars, và một số thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Ngoài trận đấu với Man Utd ngày 28/5, HLV Kim và các cộng sự sẽ đánh giá trực tiếp điều kiện cơ sở vật chất và khí hậu Malaysia, trước chuyến làm khách vào ngày 10/6 thuộc lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trước khi sang Malaysia, Hoàng Đức đã có chuyến đi bốn ngày sang Anh theo lời mời của Man City. Tiền vệ sinh năm 1998 dự khán trận Man City hạ Bournemouth 3-1 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh hôm 21/5, đồng thời chứng kiến lễ chia tay huyền thoại CLB Kevin De Bruyne.

Việt Nam còn Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC) và Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định) tham dự trận gặp Man Utd. Ba cầu thủ sẽ hội quân trước trận một ngày, thay vì 26/5 như kế hoạch ban đầu.

Lịch trình phải thay đổi do bốn trận vòng 24 V-League bị hoãn do trùng Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai ngày cuối tuần. Đến tối mai 26/5, Văn Vĩ cùng CLB làm khách trước SLNA, còn Duy Mạnh và Hai Long gặp Công an Hà Nội ở sân Hàng Đẫy. Nam Định và Hà Nội FC đang trong cuộc đua vô địch.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 tại lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, ngày 5/1/2025 trên sân Rajamangala, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Trận ASEAN All-stars gặp Man Utd diễn ra tại sân Bukit Jalil, Malaysia, do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đại diện tổ chức. Sự kiện diễn ra ngày 28/5, tức ba ngày sau khi Man Utd gặp Aston Villa ở lượt cuối Ngoại hạng Anh 2024-2025.

Đội ASEAN All-stars dự kiến có 23 cầu thủ nhưng đến nay mới chắc chắn có 20 cái tên. AFF cũng đặt mục tiêu quy tụ cầu thủ từ 12 nước thành viên, nhưng hiện chưa có thông tin cầu thủ Philippines, Australia và Brunei. Quyền chọn quân phụ thuộc vào các liên đoàn thành viên. Các đơn vị này lại phải hỏi ý kiến CLB chủ quản, rồi HLV trưởng ĐTQG do trận đấu diễn ra sát đợt tập trung FIFA days tháng 6.

Indonesia sẽ đá hai trận quan trọng gặp Trung Quốc (5/6) và Nhật Bản (10/6) ở vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á. Trong khi đó, các đội tuyển Đông Nam Á khác thi đấu vòng loại cuối Asian Cup 2027, trong đó có trận quyết đấu giữa Việt Nam và Malaysia (10/6).

Việt Nam ban đầu có Nguyễn Quang Hải, xong xin rút vì bận thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng không cử những ngôi sao sáng nhất tham dự.

Sân Quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia - nơi diễn ra trận đấu - có sức chứa khoảng 85.000 chỗ ngồi. Vé sẽ có 7 mệnh giá. Rẻ nhất là 50 ringgit, tương đương 290.000 đồng, và đắt nhất là 1.500 ringgit, tương đương 8,8 triệu đồng.

Đội hình ASEAN All-stars đấu Man Utd

Thủ môn (2): Patiwat Khammai (Thái Lan), Haziq Nadzli (Malaysia)

Hậu vệ (8): Asnawi Mangkualam (Indonesia), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ (Việt Nam), Kan Mo (Campuchia), Irfan Fandi (Singapore), Declan Lambert, Adib Abdul Ra'op, Azam Azmi Murad (Malaysia)

Tiền vệ (6): Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long (Việt Nam), Maung Maung Lwin (Myanmar), Peeradon Chamratsamee, Benjamin Davis, Worachit Kanitsribampen (Thái Lan)

Tiền đạo (4): Bounphachan Bounkong (Lào), Abdel Coulibaly (Campuchia), Joao Pedro (Timor Leste), Ezequiel Aguero (Malaysia).

Hiếu Lương