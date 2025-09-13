Hoàng Đức lập công, Ninh Bình vào vòng 1/8 Cup Quốc gia

Phú ThọNguyễn Hoàng Đức ghi bàn và góp kiến tạo giúp Ninh Bình thắng Phú Thọ 4-2 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026, tối 13/9.

* Ghi bàn: Trọng Bảo 20’ 49’ - Hải Đức 2’ 8’, Geovane 65’, Hoàng Đức 87’

Trong khi đó, chủ nhà Phú Thọ là sự kết hợp giữa hai CLB hạng Nhất Gia Định FC từ TP HCM và Hòa Bình. CLB mới này cũng đang nhận sự tài trợ từ doanh nghiệp với nhà vô địch V-League Nam Định. Dù chưa ổn định, đội vẫn đặt mục tiêu chơi quyết tâm ở Cup Quốc gia và nỗ lực lên V-League mùa sau.

Tuy nhiên, đối thủ của Phú Thọ là Ninh Bình đang có phong độ cao. Thầy trò HLV Gerard Albadalejo đang là đội V-League duy nhất toàn thắng ba trận đầu mùa, lại có lợi thế được sử dụng một ngoại binh là Geovane Magno.

Nguyễn Hoàng Đức (phải) ghi bàn thứ tư giúp Ninh Bình thắng Phú Thọ 4-2 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 13/9/2025. Ảnh: Ninh Bình FC

Đội khách chỉ mất tám phút để tạo nên khác biệt. Phút thứ 2, Lê Ngọc Bảo xoay người tạt từ cánh trái để Lê Hải Đức đánh đầu trong vòng cấm mở tỷ số. Sáu phút sau, Hoàng Đức đá phạt góc biên phải cho Hải Đức đánh đầu hoàn tất cú đúp.

Những tưởng Ninh Bình sẽ có chiến thắng dễ dàng nhưng chủ nhà bất ngờ gỡ hòa. Phút 20, Nguyễn Trọng Bảo tận dụng sai lầm của Hải Đức trong vòng cấm, rồi cứa lòng chân trái rút ngắn tỷ số. Đến phút 49, Trần Hoàng Sơn tạt từ biên trái để Trọng Bảo khống chế chân phải rồi vô-lê chân trái gỡ hòa.

Phút 54, HLV Albadalejo tung Châu Ngọc Quang và Nguyễn Quốc Việt vào sân làm mới hàng công. Sức ép lên khung thành Phú Thọ ngày một dồn dập. Ở phút 63, thủ môn Anh Tuấn hai lần phải trổ tài trước những cú đánh đầu của đối phương.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ ba vẫn đến với Ninh Bình ở phút 65. Hoàng Đức chuyền cho Quốc Việt căng ngang sát vòng cấm. Geovane Magno khống chế bằng đùi rồi vô-lê chân phải vào góc phải thành bàn. Tỷ số 4-2 được ấn định ở phút 87 khi Hoàng Đức sút xa sát vòng cấm khẽ chạm một hậu vệ đối phương đổi hướng, để có bàn đầu tiên mùa này.

HAGL (áo xanh) thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Thanh Hóa ngày 13/9/2025. Ảnh: VPF

Ở trận cùng giờ, HAGL có chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Thanh Hóa. Phút 61, tiền đạo sinh năm 2008 Trần Gia Bảo giật gót tinh tế loại ngoại binh đối phương, rồi sút chân phải chéo góc ghi bàn.

Hai trận đấu sớm của vòng loại kết thúc với phần thắng cho chủ nhà. CLB TP HCM hạ Đồng Tháp 1-0, còn Long An hòa Quy Nhơn United 1-1 rồi thắng luân lưu 3-1.

Đến vòng 1/8, Ninh Bình sẽ gặp Hải Phòng trên sân khách, còn HAGL đấu PVF-CAND. Trong khi đó, Long An đấu Nam Định và TP HCM gặp Công an TP HCM.

Đội hình xuất phát

Phú Thọ: Anh Tuấn, Võ Tiến Thắng, Văn Việt, Hồ Long Vũ, Trịnh Văn Quang, Huỳnh Thế Hiếu, Hoàng Duy, Võ Ngọc Tỉnh, Trần Hoàng Sơn, Trọng Bảo, Dương Vũ Linh

Ninh Bình: Quàng Thế Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Lê Ngọc Bảo, Lê Hải Đức, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trọng Long, Mạch Ngọc Hà, Geovane Magno, Phạm Gia Hưng.

Kết quả vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026 - Ngày 12/9 CLB TP HCM 1-0 Đồng Tháp - Ngày 13/9 Long An 1-1 Quy Nhơn United (Luân lưu: 3-1) Phú Thọ 2-4 Ninh Bình Thanh Hóa 0-1 HAGL - Ngày 14/9 Đại học Văn Hiến – Bắc Ninh Hà Tĩnh – Quảng Ninh Đà Nẵng – Thanh niên TP HCM Đồng Nai – Becamex TP HCM Thể Công – Hà Nội FC

Hiếu Lương