Hoàng Đức giúp Ninh Bình nối dài mạch bất bại ở V-League

Ninh BìnhTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn từ phạt đền khi tân binh Ninh Bình hòa CLB TP HCM 1-1 ở vòng 9, giữ mạch bất bại từ đầu mùa V-League 2025-2026.

Ninh Bình đang đứng nhất với 21 điểm, sau 6 thắng và 3 hòa. Họ hơn Công an Hà Nội (CAHN) một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Tính cả hạng Nhất mùa trước, Ninh Bình đã có mạch 29 trận bất bại.

Trên sân nhà, Ninh Bình chơi lấn lướt và có phạt đền ở phút 15. Tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung xộc vào vòng cấm và bị Trần Đình Khương phạm lỗi. Va chạm khiến Thành Trung bị rách phần mềm cẳng chân trái, sớm phải rời sân từ phút 20.

Tiền vệ Ninh Bình Nguyễn Hoàng Đức (giữa) mừng bàn mở tỷ số ở phút 16, trong trận hòa CLB TP HCM 1-1 ở vòng 9 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 1/11/2025. Ảnh: VPF

Trên chấm 11m, Hoàng Đức đặt lòng chân trái vào góc trái đánh lừa thủ môn Trần Minh Toàn. Đây là bàn thứ tư của tiền vệ này tại V-League 2025-2026. Cùng với 6 kiến tạo, anh đã tham gia trực tiếp vào 10 bàn của Ninh Bình. Xếp sau Hoàng Đức ở thống kê này là tiền đạo CAHN Alan Sebastiao, với một bàn ít hơn.

Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của Hoàng Đức ở một mùa V-League, bằng mùa giải 2022 và 2023. Anh sáng cửa phá kỷ lục khi mùa giải còn 17 vòng nữa.

Sau bàn mở tỷ số, Ninh Bình bất ngờ chơi chùng xuống trong hiệp hai. Phút 53, Nguyễn Trần Việt Cường đi bóng qua bốn cầu thủ chủ nhà vào vòng cấm, nhưng bị Đặng Văn Lâm truy cản. Oduenyi sút bồi tiếp tục bị thủ môn cản phá.

Đến phút 77, từ đường chuyền dài bên sân nhà, Võ Minh Trọng đỡ bước một gọn gàng trước vòng cấm rồi chuyền cho Oduenyi. Ngoại binh này sút chân trái đưa bóng đi căng vào góc trái, khiến Văn Lâm chạm được tay cũng không thể ngăn bàn thua, đồng thời ấn định trận hòa 1-1.

Ninh Bình 1-1 TP HCM Diễn biến chính trận Ninh Bình 1-1 TP HCM.

Ở trận cùng giờ tại sân Hòa Xuân, chủ nhà Đà Nẵng cũng hòa SLNA 1-1. Đội khách mở tỷ số ở phút 80 nhờ cú đánh đầu của Justin Garcia. Đến phút bù thứ năm, trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su sút chân phải vào góc trái gỡ hòa.

Trên bảng V-League, CLB TP HCM đang đứng thứ chín với 8 điểm. SLNA và Đà Nẵng ít hơn một điểm lần lượt đứng thứ 10 và 11.

