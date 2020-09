Hoàng Bách mời Đức Huy quay MV

Hoàng Bách lần đầu cùng nhạc sĩ Đức Huy quay MV ca khúc "Một tình yêu", kỷ niệm tình bạn của họ.

Hoàng Bách hát nhạc Đức Huy Hoàng Bách ra MV "Một tình yêu" (ca khúc Đức Huy sáng tác ) vào tối 27/9. Video: YouTube Hoàng Bách.

Nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện trong vai trò khách mời, như người bạn thân thiết của nhân vật chính. Hoàng Bách từng nói Đức Huy giúp anh vực dậy tinh thần sau trầm cảm. Điểm chung của họ là sống phóng khoáng, tự do nhưng dành trọn tình yêu cho gia đình.

Một tình yêu do Đức Huy sáng tác, được nhạc sĩ Lê Thanh Tâm hòa âm mới theo phong cách rock alternative. Hoàng Bách nói: "Điều tôi trăn trở khi làm mới nhạc Đức Huy là đúng với cảm xúc của nhạc sĩ, đồng thời hợp xu hướng thế giới. Tôi tìm thấy lời giải qua những bản hòa âm kinh điển của Sting như ở bản Every breath you take hay Maroon5 trong Ain't going home without you, cộng sự tương đồng trong tư duy âm nhạc của anh Huy và tôi".

Hoàng Bách và nhạc sĩ Đức Huy (trái). Ảnh: Rhino.

Hoàng Bách đến với nhạc Đức Huy vào những năm đầu thập niên 1990 qua Một tình yêu, Màu mắt nhung, Và con tim đã vui trở lại với ca từ tích cực, lối hòa âm hiện đại. Chất nhạc tươi mới này là cánh cửa mở ra cho anh ước mơ ca hát và sáng tác.

Tâm Giao