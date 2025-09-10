Hoàng Anh Tú: 'Đứt gãy thế hệ nếu gia đình thiếu không gian kết nối'

Nhà văn gọi kỷ niệm cùng bạn bè chơi Trung thu thuở bé là ký ức "lấp lánh”, nuối tiếc khi không gian sống hiện đại thiếu những khoảng kết nối, lâu dần có thể tạo "đứt gãy" đa thế hệ.

Hoàng Anh Tú được nhiều người trẻ Việt Nam nhớ đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò (2000-2010), xuất bản nhiều đầu sách về nuôi dạy con. Dịp Trung thu gần kề, nhà văn 47 tuổi có những chia sẻ về kỷ niệm và liên tưởng đến thời hiện đại.

Anh kể Trung thu trong tuổi thơ luôn nhiều màu sắc. Anh cùng bạn bè làm "chó bưởi", cùng thả thuyền lá chuối trên sông, chơi các trò dân gian... Nhà văn gọi đây là những "ký ức lấp lánh", và thường xuyên kể lại cho con để duy trì kết nối giữa các thế hệ, quá khứ và hiện đại.

Nhà văn Hoàng Anh Tú. Ảnh: NVCC

Song, nhà văn 47 tuổi tiếc nuối khi những trò chơi, ký ức này dần xa lạ với trẻ em thành phố. Theo nhà văn, Trung thu ngày nay vẫn có niềm háo hức, nhưng không gian sống chật hẹp, quỹ thời gian cùng nhịp sống nhanh khiến ký ức này trở nên lạ lẫm. Phụ huynh hiện đại có thể kể cho con nghe về thời trước nhưng khó để trẻ cảm nhận. Dòng sông để thả thuyền giấy hay con đường rợp bóng cây cũng trở nên hiếm hoi, làm mất đi cơ hội trải nghiệm của trẻ.

"Mỗi thời mỗi khác nhưng tôi tiếc những ký ức của thế hệ chúng tôi không còn được tiếp tục với các con. Bởi lẽ, ký ức là gốc rễ nuôi ta trưởng thành", nhà văn nói. Anh cho rằng ký ức còn là nếp sống, sự sẻ chia và trao truyền giữa các thế hệ. Nếu gia đình thiếu đi không gian chung, sự "đứt gãy" thế hệ càng rõ rệt.

Từ trải nghiệm làm cha của ba con, Hoàng Anh Tú cho rằng không gian sống đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cha mẹ và con cái tạo dựng kỷ niệm. Không gian này là nơi vừa có thiên nhiên, cây xanh, mặt nước, vừa có tiện ích để gắn kết các thành viên trong gia đình, đồng thời an toàn cho trẻ em phát triển.

Anh nhắc đến khu đô thị Mizuki Park ở phía Nam TP.HCM - nơi dành 71% cho cây xanh, mặt nước, tiện ích, trong đó phân khu compound Trellia Cove được ví như "bản sao ký ức tuổi thơ". Tại đây, trẻ em có thể chạy nhảy dưới hàng cây, vui chơi ở sân dân gian, thả thuyền giấy trên kênh đào hay đọc sách trong những góc riêng. Hệ tiện ích và an ninh duy trì 24/7 để trẻ tự do khám phá, phát triển. Cha mẹ có thêm không gian đồng hành con trẻ và thời gian dành cho bản thân.

"Cảnh quan sông nước, cây xanh, tiện ích hiện đại, nếp sống cộng đồng, không gian gắn kết đa thế hệ... là chất liệu định hình bản sắc riêng, vừa mang theo ký ức của mỗi thế hệ, vừa thể hiện tầm nhìn bền vững cho tương lai", anh chia sẻ.

Trellia Cove tại đô thị Mizuki Park có nhiều khoảng không gian để gia đình vui chơi, thư giãn. Ảnh: Nam Long

Với không gian này, ông bố ba con cho biết mình đã có thể "quẳng gánh lo" khi con trẻ an toàn vui chơi, khám phá và lớn lên. Thay vì phụ thuộc màn hình, các con được vui chơi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Trẻ cũng học được tình yêu thương qua những kết nối nhỏ. Từ đó, Hoàng Anh Tú quan niệm giá trị bền vững của nơi ở không thể hiện bằng mét vuông hay vị trí mà ở khả năng tạo ra những ký ức đẹp, nuôi dưỡng hạnh phúc hiện tại, ươm mầm cho tương lai.

Cuối cùng, nhà văn khẳng định những ký ức thế hệ trước cần tiếp tục bồi đắp và nối tiếp ở các thế hệ sau thông qua những khoảnh khắc gắn kết gia đình. Đây là nền tảng giúp trẻ phát triển, vươn xa, nhưng giữ được cội rễ từ những trải nghiệm bên người thân.

Hoài Phương