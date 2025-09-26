Hoàng Anh Gia Lai phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Hoàng Anh Gia Lai phát hành 210 triệu cổ phiếu HAG để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ, trong bối cảnh lợi nhuận nửa đầu năm tăng mạnh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết đã nhận và công bố hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Sau 10 ngày kết thúc đợt phát hành, doanh nghiệp phải báo cáo đầy đủ cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Theo nghị quyết được Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua, công ty phát hành 210 triệu cổ phiếu, tương đương 2.100 tỷ đồng mệnh giá, để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ cho 6 chủ nợ. Việc hoán đổi được thực hiện ngày 25/9/2025. Chủ nợ lớn nhất là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt, nhận hơn 60 triệu cổ phiếu; tiếp đến là bà Nguyễn Thị Đào gần 40 triệu cổ phiếu, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung cùng khoảng 50 triệu cổ phiếu...

Ông Đoàn Nguyên Đức trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hội năm ngoái. Ảnh: HAGL

Doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT (bầu Đức), cho biết đây là bước tiếp theo trong lộ trình xử lý khoản nợ trái phiếu HAGLBOND16.26 - lô phát hành ngày 30/12/2016, với tổng dư nợ gốc 2.000 tỷ đồng và lãi lũy kế đến cuối 2024 gần 1.937 tỷ đồng. Sau đợt tái cấu trúc năm 2024, khoản nợ này được chia thành hai nhóm với dư nợ gốc lần lượt 2.150 tỷ đồng (nhóm A) và 2.000 tỷ đồng (nhóm B). Trái phiếu dự kiến đáo hạn cuối năm 2026.

Quý II, công ty ghi nhận 2.329 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng, gần gấp đôi năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, HAGL đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 34% và 73%.

Ngày 22/8, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức - lần đầu xuất hiện với tư cách cổ đông khi mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 2,55% vốn. Cùng thời điểm, bầu Đức bán ra 25 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 31,2% xuống 28,84%. Diễn biến này xảy ra khi cổ phiếu HAG đang ở vùng giá cao nhất ba năm, tăng gần 30% từ đầu năm.

Bầu Đức cho biết doanh thu sầu riêng sẽ được ghi nhận từ nửa cuối năm, có thể giúp công ty nâng kế hoạch lợi nhuận 2025 lên 1.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư trồng mới 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm nhằm đa dạng sản phẩm, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Thi Hà