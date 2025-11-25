Hoàng Anh Gia Lai dự kiến IPO công ty tại Lào vào giữa năm sau

Bầu Đức cho biết kế hoạch IPO công ty nông nghiệp tại Lào vào quý II/2026, và cam kết chia 50% lợi nhuận bằng tiền mặt trong ba năm đầu.

Tại hội nghị chiều 25/11, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết quyết định IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế HAGL được đưa ra khi hoạt động đã hiệu quả và tái cơ cấu tài chính hoàn tất.

Đầu tư quốc tế HAGL (tiền thân là Hưng Thắng Lợi) là doanh nghiệp quản lý quỹ đất nông nghiệp lớn tại Lào. Hiện chuối là sản phẩm tạo ra dòng tiền chính cho công ty, trong khi sầu riêng và cà phê bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Công ty này đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 30% mỗi năm sau IPO, vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.701 tỷ và tổng tài sản hơn 14.000 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2027 được kỳ vọng đạt 2.700 tỷ đồng.

Ông Đức cho hay công ty sở hữu quỹ đất sạch, vườn cây đã vào chu kỳ khai thác và hạ tầng hoàn thiện, tạo tiềm năng định giá hấp dẫn. Dù không dự đoán chính xác giá cổ phiếu, ông tin vào giá trị thực của tài sản, dòng tiền, và cho rằng mức định giá cuối cùng sẽ do thị trường quyết định.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai trả lời cổ đông tại TP HCM chiều 25/11. Ảnh: HAG

Thông tin IPO xuất hiện đúng thời điểm bão lũ kéo dài hơn một tháng qua gây thiệt hại tại miền Trung và Tây Nguyên, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng mô hình nông nghiệp quy mô lớn chống chịu thiên tai. Nhiều người lo ngại chuối, sầu riêng và cà phê của HAGL ảnh hưởng khi thời tiết cực đoan gia tăng.

Ông Đức cho biết doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống phòng vệ rủi ro. Vùng trồng tại Việt Nam nằm trên cao nguyên phía tây dãy Trường Sơn, địa hình cao giúp hạn chế ngập. Tại Lào, nơi ít chịu tác động trực tiếp của bão, nông trường đặt ở độ cao 1.200-1.500 m, kết hợp hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước, duy trì sản xuất khi hạn kéo dài. Các đoàn nhà đầu tư khảo sát sau đợt mưa lũ gần đây cũng ghi nhận hoạt động của HAGL không chịu thiệt hại đáng kể.

Theo ông Đức, thách thức lớn nhất trong nông nghiệp không nằm ở thời tiết mà là đầu ra. Nếu doanh nghiệp không kiểm soát thị trường, mọi đầu tư về giống, kỹ thuật và hạ tầng có thể mất tác dụng. Từ kinh nghiệm nhiều năm, công ty phát triển quy mô lớn để khách hàng chủ động tìm đến. Họ cũng đưa sản phẩm chuối lên sàn đấu giá tại Trung Quốc, để minh bạch giá và ổn định tiêu thụ. Với tơ tằm, doanh nghiệp hưởng lợi từ giao dịch hàng hóa tại Thượng Hải. Chuối và sầu riêng duy trì đầu ra nhờ sản lượng lớn và kho lạnh mở rộng.

Tuy vậy, ông cho rằng sản lượng hiện còn thấp và hướng đi của doanh nghiệp cũng chưa mở rộng phân phối. Trung Quốc vẫn là thị trường trọng tâm của họ.

Tại sự kiện, HAGL cũng công bố kế hoạch năm nay với doanh thu gần 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận gần 2.800 tỷ, cao hơn nhiều so với mục tiêu đưa ra hồi đầu năm. Công ty Chứng khoán BIDV đánh giá sản lượng chuối của Hoàng Anh Gia Lai ổn định, còn sầu riêng, heo và tơ tằm sẽ tạo động lực từ 2026. Mặt hàng cà phê đóng góp lớn cho doanh nghiệp trong 3-4 năm tới.

Thi Hà