Hoàng Anh Gia Lai đầu tư khu phức hợp cao tầng ở Pleiku

Doanh nghiệp của bầu Đức được duyệt là nhà đầu tư Khu phức hợp Phù Đổng với quy mô vốn gần 600 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT.

Dự án có tổng diện tích hơn 0,4 ha, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku. Tổng vốn đầu tư dự án gần 600 tỷ đồng, tiến độ triển khai đến quý IV/2028.

Theo quy hoạch, dự án gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại cao 3,5 tầng. Sau khi hình thành, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhóm đối tượng thu nhập trung bình như gia đình trẻ, cán bộ công chức, tiểu thương và người lao động đô thị.

Trước đó vào tháng 8, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đức tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2025.

Từ 1/7, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch. Mới đây, tỉnh cũng duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện khu đô thị 14.400 tỷ đồng gần sân bay Pleiku.

Đình Trí