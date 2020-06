Hoãn tuyên vụ bà Hứa Thị Phấn, tòa quay lại xét hỏi

TP HCMCho rằng cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến các bất động sản các bên tranh chấp, HĐXX phúc thẩm quay lại phần hỏi thay vì tuyên án như dự kiến.

Chiều 29/6, TAND Cấp cao tại TP HCM không tuyên án vụ bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, cựu Cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) và đồng phạm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng của nhà băng mà quay lại phần xét hỏi tài sản tranh chấp.

Thẩm phán Phan Thanh Tùng - Chủ tọa phiên tòa hỏi lại đại diện của ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNBC, nay là CB) và Tập đoàn Thiên Thanh về nguồn gốc 2 ha đất (gồm 6 lô) tại phường An Phú, quận 2 mà ông Danh đang yêu cầu tòa cấp phúc thẩm công nhận cho mình.

Đại diện Tập đoàn Thiên Thanh cho biết, nguồn gốc của khu đất này do bà Phấn nhờ Lâm Kim Dũng (cháu bà Phấn) đứng tên nằm trong 9 ha đất quận 2 mà nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Phấn đại diện) phải bàn giao cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Danh làm đại diện) theo thỏa thuận mua lại ngân hàng trước đây.

Giải thích với HĐXX về lý do số bất động sản này đã được giải quyết trong bản án giai đoạn một của vụ án nhưng Tập đoàn Thiên Thanh tiếp tục yêu cầu xem xét ở giai đoạn hai, đại diện Tập đoàn Thiên Thanh cho rằng, khi xét xử giai đoạn một không được mời tới tòa nên họ không biết việc xử lý 6 lô đất này.

Trả lời HĐXX, luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn thừa nhận 6 lô đất ở quận 2 nằm trong danh sách tài sản nhóm Phú Mỹ phải bàn giao cho Thiên Thanh. Do những bất động sản này không phải là tài sản đảm bảo cho các khoản vay của bà Phấn tại TrustBank nên quá trình xét xử giai đoạn một của vụ án, tòa đã giao cho VNCB nay là CD để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tòa lúc đó xác định, toàn bộ tài sản mà bà Phấn nhờ người đứng tên đều là tài sản của bà này nên phải thực hiện trách nhiệm bồi thường

Liên quan đến 17 bất động sản nằm trong số 114 bất động sản bà Phấn dùng để thế chấp cho TrustBank vay 29 khoản, bản án sơ thẩm tuyên giao cho Công ty Tân Đông Hiệp vì công ty đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho 4 khoản vay. Khi tòa hỏi, đại diện công ty khẳng định đang chủ sở hữu của 17 bất động sản.

Tuy nhiên, đại diện Tập đoàn Thiên Thanh phản đối và đưa ra chứng cứ cho rằng 17 bất động sản vẫn đứng tên nhóm cổ đông Phú Mỹ. Bởi theo thỏa thuận mua lại ngân hàng TrustBank giữa ông Danh và bà Phấn, Thiên Thanh được quyền nhận lại những tài sản này.

Cho rằng cần phải làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến các bất động sản tranh chấp trong vụ án, HĐXX quyết định hoãn tuyên án. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Trong phạm vi vụ án đang đưa ra xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm xác định, bà Phấn lợi dụng việc sở hữu lượng lớn cổ phần (gần 85%) Trustbank nên thao túng mọi hoạt động nhà băng. Bà chỉ đạo HĐQT và cấp dưới làm thủ tục để Trustbank đầu tư hơn 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản của 3 công ty do bà Phấn lập ra, nhằm chiếm đoạt hơn 901 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn trực tiếp chỉ đạo đồng phạm thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản khác ở nhiều nơi bán lại cho ngân hàng với giá cao, chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng.

Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù. 5 bị cáo khác là cháu và nhân viên của bà Phấn bị phạt từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bà Phấn bồi thường cho ngân hàng hơn 437 tỷ đồng. Khoản thiệt hại hơn 901 tỷ đồng tòa buộc bà Phấn và ông Danh có trách nhiệm liên đới theo hợp đồng chuyển quyền và nghĩa vụ giữa các bên năm 2012, khi ông Danh mua lại để tái cơ cấu ngân hàng.

Đối với 114 bất động sản bà Phấn dùng để đảm bảo cho 29 khoản vay tại TrustBank, HĐXX công nhận tuyên ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh được sở hữu 97 bất động sản, còn lại 17 bất động sản liên quan đến 4 khoản vay của bà Phấn giao cho Công ty Tân Đông Hiệp.

Không đồng ý với phán quyết này, VKS kháng nghị cho rằng cấp sơ thẩm buộc ông Danh có nghĩa vụ liên đới với thiệt hại của vụ án là "trái pháp luật". Đồng thời, VKS đề nghị tòa phúc thẩm công nhận toàn bộ 114 bất động sản liên quan đến 29 khoản vay cho ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Trong tất cả giai đoạn của "đại án", bà Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 12.000 tỷ đồng của Trustbank. Cuối tháng 5/2018, xét xử giai đoạn một, bà Phấn bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn).

Một số hành vi khác của bà Phấn đang được cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong giai đoạn ba của vụ án.

Hải Duyên