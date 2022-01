Hoãn trận Tottenham - Arsenal

Trận derby Bắc London ở vòng 22 Ngoại hạng Anh bị dời lại do Arsenal thiếu cầu thủ vì Covid-19 và chấn thương.

"Theo yêu cầu của Arsenal, ban điều hành Ngoại hạng Anh đã họp hôm nay và rất tiếc phải đồng ý hoãn trận đấu giữa họ và Tottenham, theo lịch diễn ra lúc 23h30 Chủ Nhật, 16/1 (giờ Hà Nội). Do Arsenal có ít hơn số lượng cầu thủ yêu cầu (13 cầu thủ và một thủ môn), ban điều hành chấp nhận đề nghị dời trận đấu. Quyết định này được cân nhắc dựa trên số cầu thủ mắc Covid-19, bị chấn thương và những người trở về khoác áo đội tuyển tại Cup bóng đá châu Phi (CAN). Mọi CLB có quyền đề xuất hoãn trận nếu tác động của Covid là yếu tố gây ảnh hưởng", ban tổ chức Ngoại hạng Anh thông báo.

Trung vệ Arsenal Ben White tranh chấp với Harry Kane ở trận derby Bắc London hôm 26/9/2021. Ảnh: Sky Sports.

Arsenal đề nghị ban tổ chức Ngoại hạng Anh hoãn trận và được chấp thuận. Đây là trận thứ hai của Arsenal không thể diễn ra như dự kiến trong vòng chưa đầy hai tuần. Trước đó, cuộc so tài giữa họ và Liverpool ở bán kết lượt đi Cup Liên đoàn đã bị dời lại một tuần. Tuy nhiên, trận đấu đó bị hoãn theo yêu cầu từ phía Liverpool.

"Chúng tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo trận derby Bắc London hôm Chủ Nhật trên sân Tottenham Hotspur đã bị hoãn. Chúng tôi biết trận đấu này có ý nghĩa thế nào với CĐV trên toàn thế giới nhưng ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã quyết định, với lý do nhiều cầu thủ của chúng tôi không sẵn sàng ra sân do Covid-19, chấn thương hoặc bận tham dự CAN", Arsenal thông báo.

Theo tờ Athletic, Arsenal vẫn ra sân tập sáng 15/1 để chuẩn bị cho trận đấu trong lúc đợi quyết định từ Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh này được Mikel Arteta dự đoán trước trong buổi họp báo hôm 13/1 khi ông cho rằng dựa vào việc trận gặp Liverpool bị hoãn, trận đấu Tottenham có thể chịu chung số phận.

Arteta chỉ còn 12 cầu thủ sau trận hòa 0-0 với Liverpool. Cedric Soares và Bukayo Saka chấn thương trong trận đó. Calum Chambers và Kieran Tierney cũng bị đau nhẹ. Granit Xhaka thì bị treo giò vì nhận thẻ đỏ. Arsenal cũng không có Martin Odegaard do Covid-19.

Chưa có thông tin về việc khi nào trận đấu được tổ chức lại.

Duy Đoàn