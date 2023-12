Hoàn thiện siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Tàu Icon of the Seas dài 365 m và nặng 250.800 tấn. Ảnh: Royal Caribbean

Du thuyền mới được bàn giao cho công ty du lịch Royal Caribbean International hồi cuối tháng 11, gần hai tháng trước ngày ra khơi chính thức vào tháng 1/2024 tại Miami, Mỹ, Interesting Engineering hôm 4/12 đưa tin. Đây là kết quả sau hơn 7 năm lên kế hoạch, 900 ngày thiết kế và đóng tàu với sự tham gia của hàng nghìn chuyên gia, theo Jason Liberty, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Royal Caribbean Group.

Icon of the Seas sẽ là du thuyền đồ sộ nhất từng được sản xuất với 18 tầng chở khách, 7 bể bơi và lựa chọn mở rộng gồm hơn 40 nhà hàng và quán bar. Với sức chứa 5.610 hành khách, tàu có khối lượng 250.800 tấn. Tổng chiều dài của tàu là 365 m.

Du thuyền sang trọng có 8 khu phố, mỗi khu cung cấp trải nghiệm, giải trí và lựa chọn ăn uống riêng biệt, đồng thời sở hữu vài kỷ lục thế giới. Ví dụ, khu Thrill Island có công viên nước lớn nhất trên du thuyền và cầu trượt rơi tự do ngoài trời đầu tiên trên biển.

Icon of the Seas là du thuyền đầu tiên có thể chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Bình chứa nhiên liệu LNG của tàu nặng 307 tấn và dài 27,4 m. Các tàu du lịch truyền thống thường chạy bằng diesel. Lợi thế của LNG so với diesel là giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải khí. "Tàu Icon mới của chúng tôi chủ yếu sử dụng LNG với hiệu suất năng lượng cao hơn 35% so với dầu diesel", Michael Bayley, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Royal Caribbean International, cho biết. Ngoài ra, con tàu trang bị nhiều công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, bao gồm nhà máy biến chất thải thành năng lượng trên biển.

Sau các đợt chạy thử nghiệm vào tháng 6 và tháng 11/2023, tàu Icon of the Seas đang chuẩn bị cho chuyến chở khách đầu tiên vào ngày 27/1/2024. Con tàu sẽ chạy quanh năm, cung cấp những chuyến đi 7 ngày từ Miami tới vùng biển Caribe và ngược lại.

An Khang (Theo Interesting Engineering)