Hoàn thiện cầu Nguyễn Hoàng

Ngày 8/9, sau khi HĐND TP Huế thông qua đề án đặt tên cho cầu vượt sông Hương kết nối từ đường Nguyễn Hoàng ở phía bắc với đường Bùi Thị Xuân ở phía nam, bảng tên đã được gắn hai bên đầu cầu.

Việc đặt tên cầu đúng dịp kỷ niệm 500 năm ngày sinh chúa Nguyễn Hoàng (1525-2025).