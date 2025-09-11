Hoàn thiện cầu Nguyễn Hoàng

Cầu rộng 43 m với 6 làn ôtô, 2 làn xe môtô rộng 3,5 m, làn đi bộ rộng 3,5 m. Khả năng thông thuyền cao 6 m, rộng tối thiểu 30 m. Hệ thống lan can, lối đi bộ, vỉa hè đã được hoàn thiện.
Điểm nhấn là khung vòm thép cao hơn 20 m nằm giữa cầu được sơn màu vàng. Về đêm, khung vòm thép nổi bật với hệ đèn màu được chiếu sáng.
Gần 6 tháng trước, cầu Nguyễn Hoàng được thông xe kỹ thuật song nhiều hạng mục như làn đi bộ xuống công viên chưa hoàn thành, hai bên mố cầu ngổn ngang. Sau lễ thông xe, nhà thầu đã lắp lan can, lót đá hoàn thiện lối dẫn xuống công viên hai bên bờ sông Hương.
Lan can được làm bằng thép, tạo hình hoa văn bằng những bông sen. Những ngày này, công nhân đang sơn lại hoa văn cầu Nguyễn Hoàng.
Tuyến đường đi bộ dưới gầm cầu Nguyễn Hoàng mới được nhà thầu hoàn thiện và bàn giao.
Vỉa hè của cầu được lót đá granite đỏ. Lối dành cho xe máy, xe thô sơ được tách biệt khỏi làn xe dành cho ôtô.
Ngày 8/9, sau khi HĐND TP Huế thông qua đề án đặt tên cho cầu vượt sông Hương kết nối từ đường Nguyễn Hoàng ở phía bắc với đường Bùi Thị Xuân ở phía nam, bảng tên đã được gắn hai bên đầu cầu.
Việc đặt tên cầu đúng dịp kỷ niệm 500 năm ngày sinh chúa Nguyễn Hoàng (1525-2025).
Nằm ở bờ bắc sông Hương, vòng xuyến cầu Nguyễn Hoàng trên đường Nguyễn Phúc Nguyên ở phường Kim Long đã được hoàn thiện. Vòng xuyến được trang trí thêm cây xanh để tạo điểm nhấn.
Cầu Nguyễn Hoàng nhìn từ trên cao. Nguyễn Hoàng là cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, sau các cầu Trường Tiền, Phú Xuân, Dã Viên, Bạch Hổ, Tuần, Chợ Dinh và Thảo Long. Trong đó, cầu Bạch Hổ dành cho tàu hỏa và Thảo Long kiến trúc trên cầu, dưới là đập ngăn mặn. Video: Võ Thạnh
