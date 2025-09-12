Hoàn thiện căn hộ 61 m2 có nhiều đường cong với 260 triệu đồng

Căn hộ rộng 61 m2 tại một khu chung cư ở Hà Nội được thiết kế theo hướng tinh giản, tập trung vào công năng và cảm xúc không gian. Chủ nhà lựa chọn phong cách hiện đại kết hợp yếu tố mềm mại thông qua đường cong và bảng màu trung tính.
Tổng thể căn hộ hướng tới người trẻ sống tại đô thị, cần một không gian linh hoạt, gọn gàng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng và được cá nhân hóa. Thiết kế căn hộ cân bằng giữa ba yếu tố: thẩm mỹ, công năng và cảm xúc, phù hợp cho những ai theo đuổi lối sống tối giản, hiện đại.
Trần uốn lượn, hệ tủ bo tròn và các chi tiết nội thất được xử lý đồng bộ nhằm tạo cảm giác liền mạch, giảm sự khô cứng thường thấy trong thiết kế tối giản.
Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa thông qua rèm cửa hai lớp. Cách bố trí đồ nội thất gọn gàng giúp tăng sự thoáng đãng cho căn hộ.
Màu sắc chủ đạo của căn hộ gồm nâu, be, xám và trắng, những gam màu phổ biến trong phong cách Japandi và Scandinavian. Sự bổ sung của các chi tiết trang trí màu cam, vàng đất giúp tổng thể sinh động, tránh cảm giác đơn điệu.
Phòng khách sử dụng sofa dáng tròn, bàn trà nhỏ và các chi tiết trang trí mềm mại như gối ôm, thảm lông.
Không gian ngủ được bố trí đơn giản với giường gỗ, đầu giường bọc nỉ và bàn trang điểm nhỏ, kèm gương bo cạnh.
Rèm hai lớp cho phép điều tiết ánh sáng linh hoạt, giữ được sự riêng tư mà không ngắt kết nối với bên ngoài.
Khu bếp được ốp gạch sáng màu, mặt bếp terrazzo và ánh sáng hắt từ tủ trên giúp thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.
Các thiết bị như máy rửa bát, nồi chiên không dầu và bộ phụ kiện rửa tay được bố trí gọn gàng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: Lavia Concept VN