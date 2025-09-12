Hoàn thiện căn hộ 61 m2 có nhiều đường cong với 260 triệu đồng

Căn hộ rộng 61 m2 tại một khu chung cư ở Hà Nội được thiết kế theo hướng tinh giản, tập trung vào công năng và cảm xúc không gian. Chủ nhà lựa chọn phong cách hiện đại kết hợp yếu tố mềm mại thông qua đường cong và bảng màu trung tính.

Tổng thể căn hộ hướng tới người trẻ sống tại đô thị, cần một không gian linh hoạt, gọn gàng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng và được cá nhân hóa. Thiết kế căn hộ cân bằng giữa ba yếu tố: thẩm mỹ, công năng và cảm xúc, phù hợp cho những ai theo đuổi lối sống tối giản, hiện đại.