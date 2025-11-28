Hoàn thành chiếu sáng mỹ thuật loạt công trình kiến trúc ở TP HCM

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại cầu Mống, Nhà Thiếu nhi, Bảo tàng... khánh thành tối 28/11, tạo diện mạo mới và điểm nhấn cảnh quan cho trung tâm TP HCM.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố (chủ đầu tư), hệ thống chiếu sáng ở các công trình này hoàn thành sau 5 tháng thi công, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Ngoài các địa điểm trên, trong phạm vi dự án còn triển khai chiếu sáng mỹ thuật tại nhiều công trình lịch sử khác như: cột cờ Thủ Ngữ, chợ Bến Thành, Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại Bảo tàng TP HCM được thiết kế màu nhẹ nhàng, tạo tính trang nghiêm. Ảnh: Hạ Giang

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM, khởi công tháng 6 năm nay. Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật ở mỗi công trình được thiết lập thay đổi màu theo kịch bản để phù hợp không gian, cảnh quan khu vực.

Trong đó, cầu Mống bắc qua rạch Bến Nghé (quận 1, 4 cũ) lắp 414 bộ đèn LED, dây chiếu sáng mỹ thuật, 12 trụ đèn trang trí. Nhà thiếu nhi thành phố cũng được lắp 550 bộ đèn LED, dây chiếu sáng mỹ thuật, 64 trụ đèn trang trí... Nhiều công trình khác cũng được lắp đặt các hạng mục chính tương tự.

Theo chủ đầu tư, việc triển khai chiếu sáng mỹ thuật giúp cải thiện cảnh quan ban đêm tại các công trình văn hóa, lịch sử tại thành phố. Hệ thống này cũng góp phần quảng bá hình ảnh các công trình kiến trúc ở thành phố với du khách quốc tế.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật ở cầu Mống. Ảnh: Hạ Giang

Trước đó, cuối năm 2024 hệ thống chiếu sáng mỹ thuật giai đoạn một trên cầu Ba Son, nối Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức sang quận 1 đã được triển khai. Hệ thống đèn lắp đặt lên dây văng, trụ tháp và hai bên kết cấu nhịp, làm nổi bật đường nét, kiến trúc đặc trưng của cầu.

Sắp tới, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Ba Son tiếp tục được TP HCM triển khai, với việc lắp đặt các đèn led ở mặt ngoài cáp dây văng để tạo hiệu ứng hình động, thay đổi theo chủ đề kiến trúc hoặc sự kiện quan trọng của thành phố...

Giang Anh