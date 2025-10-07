Hoàn tất đặt rotor tổ máy số 2 Thủy điện Hòa Bình mở rộng

EVN vừa hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, tiến tới thử nghiệm, vận hành toàn bộ trong năm nay.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Ban Quản lý dự án Điện 1 và các nhà thầu vừa hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 vào 10h18 phút, ngày 7/10, tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Theo đại diện đơn vị, việc hoàn tất hạ đặt rotor tổ máy số 2 tạo tiền đề cho giai đoạn lắp đặt cơ điện, thử nghiệm và vận hành tổ máy. Dự kiến, tổ máy số 2 sẽ phát điện vào tháng 11, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quá trình hạ đặt tổ máy số 2 tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh: EVN

Trước đó, tổ máy số 1 đã được lắp đặt và phát điện hòa lưới vào ngày 19/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9. Rotor tổ máy số 1 và số 2 dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng có trọng lượng khoảng 585 tấn, là bộ phận quay của máy phát. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, công tác tổ hợp stator, rotor cũng như lắp đặt tua-bin được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và đơn vị thi công kiểm soát nghiêm ngặt ở từng khâu.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN (thứ 4 từ phải sang) chúc mừng đơn vị thi công tại sự kiện. Ảnh: EVN. Ảnh: EVN

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 10/4/2018. Chủ đầu tư là EVN, do Ban Quản lý Dự án Điện 1 làm đại diện.

Dự án gồm hai tổ máy với tổng công suất 480 MW, sản lượng phát điện trung bình hàng năm khoảng 490 triệu kWh, tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Công trình được xây dựng tại bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu, thuộc phường Phương Lâm, với cửa lấy nước và kênh dẫn vào nằm trên địa bàn các phường Thái Bình, Phương Lâm và Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ). Liên danh nhà thầu thi công gồm Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và Công ty Cổ phần Lilama 10.

Dự án được triển khai với mục tiêu tăng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu, đồng thời góp phần ổn định tần số, giảm chi phí vận hành hệ thống điện, cũng như kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

