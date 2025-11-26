Hoàn Mỹ tổ chức hội nghị về AI và ứng dụng lâm sàng

TP HCMTập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tổ chức hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng", trong hai ngày 20-21/11.

Hội nghị năm nay đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, quy tụ hơn 300 chuyên gia y tế trong và ngoài nước, cập nhật đa dạng góc nhìn, những tiến bộ y học và sáng kiến đổi mới của lĩnh vực y tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức, như nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị, áp lực quá tải bệnh viện, đẩy mạnh tự chủ y tế, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong vận hành và lâm sàng. Do đó, Sở Y tế luôn đề cao vai trò của nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, và đào tạo nguồn nhân lực số. "Chúng tôi khuyến khích các đơn vị, trong đó có Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo", TS.BS Huỳnh Minh Chín phát biểu tại hội nghị.

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hoàn Mỹ

Trọng tâm của hội nghị năm nay là làm rõ cách tích hợp AI vào quy trình chẩn đoán, điều trị và quản lý chất lượng bệnh viện, hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh. Bên cạnh đó, các chuyên đề cũng cập nhật xu hướng y tế toàn cầu, những mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững trong thời đại kỹ thuật số và hướng đi cho y học chính xác trong tương lai gần.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cho rằng: "AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà là chất xúc tác quan trọng giúp nâng tầm năng lực chuyên môn, mở rộng cơ hội học thuật và kết nối hợp tác trong toàn hệ thống". Theo bà, việc ứng dụng công nghệ vào thực hành lâm sàng chính là nền tảng để Hoàn Mỹ hiện thực hóa tầm nhìn về chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng và bền vững.

Hội nghị gồm ba hội thảo tiền hội nghị, hai phiên toàn thể và ba phiên hội thảo chuyên đề với gần 100 báo cáo khoa học, gồm cả báo cáo của diễn giả trên sân khấu, báo cáo dạng poster triển lãm ở sảnh hội nghị. Các chuyên đề trải rộng từ ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng cho đến dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện.

Ngay trong ngày đầu, các hội thảo tiền hội nghị mang đến những chủ đề thời sự như: "Hiện tại và tương lai của kỹ thuật chẩn đoán dựa vào AI trong bệnh lý tiêu hóa" do TS.BS Tomohiro Tada, Chủ tịch Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Tokyo, Nhật Bản trình bày; "AI trong phục hồi chức năng" của PGS Korniloff Katariina, Phó giám đốc Viện Phục hồi chức năng, Đại học JAMK, Phần Lan.

Tại phiên toàn thể, tâm điểm là các tham luận mang tính dẫn dắt xu hướng, điển hình như: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán y khoa" - TS. Nguyễn Phùng Anh, Viện Khoa học Quản lý dữ liệu, Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan; "Ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh mạn tính" - bác sĩ Tsukiyama Hidekazu, Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa, Bệnh viện Tây Yokohama, Nhật Bản; "Xu hướng mới trong cấp cứu: Từ hiện trường đến hồi sức nâng cao" - PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu TP HCM...

Các chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025. Ảnh: Hoàn Mỹ

Ba phiên hội thảo chuyên đề thu hút đông đảo đại biểu với hơn 50 báo cáo khoa học từ các lĩnh vực ngoại, sản - phụ, nội, nhi, nhiễm, hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng dược, quản lý chất lượng, điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nhiều đề tài được đánh giá cao về tính ứng dụng, phản ánh bước tiến trong nghiên cứu y học của đội ngũ Hoàn Mỹ. Đáng chú ý là các báo cáo: "Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não" - ThS.BS.CKI Phạm Định Chương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; "Đặc điểm và giá trị tiên lượng biến cố tim mạch của biến thể gen AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp" - ThS.BSNT.CKI Nguyễn Phương Anh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; "Lipid huyết thanh với nguy cơ mắc 12 loại ung thư theo giới và dân tộc" - TS Nguyễn Thiện Minh, trường Đại học Y Dược TP HCM.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 được các chuyên gia nhận xét là cầu nối hợp tác trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và nghiên cứu y học, hướng tới một nền y học chính xác, toàn diện và nhân văn hơn.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ, cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến một diễn đàn nơi tri thức và công nghệ gặp gỡ, để mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng kỹ thuật cao đều hướng đến mục tiêu cao nhất - vì sự an toàn và sức khỏe của người bệnh". Phó giáo sư nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành y tế Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở việc ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng y đức, chuẩn mực chuyên môn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Được khởi xướng từ năm 2015, trải qua một thập kỷ, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ đã trở thành điểm hẹn thường niên của giới chuyên môn y khoa, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng điều trị, đào tạo y khoa và sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam. Từ năm 2023, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ đảm nhiệm vai trò tổ chức. Mỗi năm, hội nghị tuyển chọn, thẩm định và giới thiệu hàng trăm báo cáo khoa học, đảm bảo tính cập nhật và có giá trị ứng dụng cao.

Hội nghị năm 2025 tiếp tục là minh chứng cho cam kết của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trong việc tiên phong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - đào tạo, góp phần định hình tương lai của nền y học Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Kim Anh