Con người vốn dĩ bất toàn, mỗi cá nhân cần thể hiện mình một cách trung thực, không sắm vai diễn xã hội quá sức, theo tác giả Kristina Mand-Lakhiani.

Sách có tên đầy đủ là Hoàn hảo làm chi? - Người hoàn hảo thường khó thảnh thơi, ra mắt độc giả trong nước hồi tháng 7. Tác phẩm gồm bảy phần, nội dung xoay quanh việc sống thành thật với bản thân, không cầu toàn đến tuyệt đối: Đường về bản ngã, Đi tìm sự thật về chính mình, Nghệ thuật của sự không hoàn hảo. Các thông điệp được đưa ra chính là những kinh nghiệm tác giả đúc rút qua nhiều năm va chạm với thực tế.

Bìa "Hoàn hảo làm chi? - Người hoàn hảo thường khó thảnh thơi". Ảnh: Nhã Nam

Theo tác giả, chủ nghĩa hoàn hảo cản trở chúng ta đến với hạnh phúc thực sự. Bởi, trong xã hội hiện đại bận rộn, con người thường lo nghĩ về việc mình sẽ trở thành ai, hình mẫu lý tưởng nào đó thay vì chấp nhận, sống thật và sâu với bản thân.

Theo đuổi điều này khiến tác giả "lạc đường", không biết đủ. Vì thế, trong thông điệp mở đầu cuốn sách, bà nhấn mạnh: "Giờ tôi muốn tìm đường về". Tác giả kể về lần có người nói với bà: "Tôi nhớ cậu lắm đấy" và bà buột miệng đáp lại: "Tôi cũng nhớ tôi nữa". Khoảnh khắc vô thức ấy khiến tác giả nhận ra: "Dù vẫn sống cuộc đời mình thật đấy, nhưng rốt cuộc chỉ dùng cho hết thời gian mà thôi. Trong khi cuộc sống vẫn cứ diễn ra, tôi lại thiếu mất một thành phần quan trọng - chính mình".

Tuy nhiên, cởi bỏ những ràng buộc ấy không phải câu chuyện ngày một ngày hai. Đó là quá trình dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tác giả trích dẫn câu nói của nhà văn khiếm thị Helen Keller: "Hạnh phúc là một trong những loại quả lâu chín nhất trong khu vườn cuộc sống. Cũng như mọi loại quả khác trên đời, hạnh phúc cần được nuôi trồng".

Sau mỗi bài viết, tác giả luôn dành mục tên là Chốn suy ngẫm để đối thoại, thôi thúc người đọc thực hành. Chẳng hạn, trong bài Thành công không phải đích đến, tác giả chỉ ra việc nhiều người tâm niệm con đường dẫn đến hạnh phúc là thành công.

Sách có đoạn: "Bạn cần lòng can đảm khi đã sẵn sàng giới thiệu con người mới của mình với thế giới, đặc biệt là những người bạn yêu thương", "Chính ảo tưởng đó là nguyên do khiến nhiều người mắc hội chứng Hermione và trở thành bề tôi của chủ nghĩa hoàn hảo, khiến chúng ta đối xử hà khắc, hay tự chỉ trích bản thân và cảm thấy khó chấp nhận con người của chính chúng ta".

"Hội chứng Hermione" là cách nói về nỗi ám ảnh phải hoàn hảo. Xuất phát từ việc một người có tính cầu toàn, cảm thấy cần phải giỏi, đúng và tốt nhất trong mọi việc, tương tự nhân vật Hermione Granger trong Harry Potter (J. K. Rowling).

Vì thế, nhà văn khuyên độc giả hãy viết xuống một danh sách gồm hai cột rõ ràng: một bên liệt kê điều cần làm để đạt được thành tựu, bên còn lại dành cho những gì mang lại niềm vui, sự hài lòng. Bằng cách này, mỗi người có thể tự mình nhận ra thành công và hạnh phúc không phải bao giờ cũng đồng nhất.

Trong phần phụ lục, tác giả xây dựng bộ từ điển mở rộng về cảm xúc. Các từ được sắp xếp theo các sắc thái khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, dữ dội. Bà không phân loại chúng thành "tiêu cực" hay "tích cực", bởi cho rằng đó là những trạng thái cơ bản trong cuộc sống và mang tính tương đối. Kể cả những cảm xúc dễ chịu, hạnh phúc nhất khi thái quá cũng có thể trở nên "tiêu cực".

Tác giả Kristina Mand-Lakhiani. Ảnh: Mindvalley

Kristina Mand-Lakhiani, 48 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Estonia. Bà là một doanh nhân, diễn giả, tác giả bestseller, có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục chuyển hóa. Bà đồng sáng lập Mindvalley - nền tảng giáo dục toàn cầu về tối ưu hóa cuộc sống và khai phá tiềm năng con người.

Khánh Linh