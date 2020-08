Hoãn chiếu 'Tiệc trăng máu'

"Tiệc trăng máu" - phim quy tụ dàn sao như Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Hồng Ánh - hoãn chiếu do dịch.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết dời lịch chiếu là quyết định khó khăn với êkíp, song trước tình hình dịch bệnh, anh muốn chọn thời điểm thích hợp hơn. Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh nói vốn kỳ vọng tác phẩm là cú hích phòng vé sau hơn nửa năm đìu hiu nhưng việc hoãn chiếu là cần thiết để giữ sức khỏe cộng đồng.

Trailer 2 'Tiệc trăng máu' Trailer "Tiệc trăng máu". Video: HK Film.

Trước đó, nhiều phim Việt được mong chờ trong năm phải hoãn vì dịch. Trạng Tí (Ngô Thanh Vân), Lật mặt 5 (Lý Hải) cùng dời lịch đến Tết 2021. Ròm (Trần Thanh Huy) chưa công bố lịch mới.

Phim Tiệc trăng máu xoay quanh buổi tụ họp nhóm bạn trong đêm trăng. Giữa tiệc, một thành viên đề nghị chơi trò công khai tin nhắn. Khi bí mật dần hé lộ, những người bạn quay sang chỉ trích nhau. Dàn diễn viên chính trong phim là: Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Thái Hòa, Đức Thịnh, Hồng Ánh, Thu Trang và Hứa Vỹ Văn. Kiều Minh Tuấn cho biết anh tâm đắc kịch bản gốc. "Phim có nội dung đấu trí. Mỗi nhân vật đều phải so kè cùng nhau. Khi dàn vai chính được công bố, tôi hồi hộp lắm vì còn non kinh nghiệm so với các đàn anh, đàn chị", anh nói.

Tác phẩm thuộc thể loại hài u tối (black comedy), làm lại từ Perfect Strangers của Italy (ra mắt năm 2016, Paolo Genovese đạo diễn). Phim gốc kể về một nhóm bạn hội ngộ tại tiệc tân gia. Trong bữa ăn, một trò chơi được khởi xướng, mọi người phải công khai mọi cuộc gọi, tin nhắn, thông báo trên điện thoại vào tối đó. Sự phản bội dần lộ diện.

Bối cảnh tiền tỷ của phim 'Tiệc trăng máu' Bối cảnh tiền tỷ của phim "Tiệc trăng máu" bản Việt. Video: HK Film.

Phim từng được làm lại ở các nước Tây Ban Nha, Mexico, Hàn Quốc, Pháp, Hungary, Hy Lạp, Trung Quốc... Tác phẩm nhận kỷ lục Guinness là "Phim được làm lại nhiều nhất trong lịch sử" (18 phiên bản). Bản Hàn ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2019 với tên Intimate Strangers (Người quen xa lạ).

Tam Kỳ