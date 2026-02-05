Hoãn báo thức có thực sự gây hại não?

Nhiều người tin rằng ngủ cố thêm vài phút sẽ gây hại, nhưng nghiên cứu mới cho thấy thói quen này có thể giúp não bộ khởi động tốt hơn nếu không lạm dụng.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 21.000 người dùng toàn cầu từ ứng dụng Sleep Cycle cho thấy, việc ngủ nướng rất phổ biến. Hơn 50% số người được theo dõi thường bấm nút hoãn báo thức (snooze) khoảng 2-3 lần mỗi sáng rồi mới dậy hẳn.

Từ lâu, giới y khoa thường cảnh báo việc hoãn báo thức sẽ cắt ngang giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM) - giai đoạn giúp não xử lý cảm xúc và phục hồi. Theo lý thuyết cũ, chuông báo thức ngắt quãng sẽ khiến bạn rơi vào giấc ngủ nông, rời rạc và thức dậy với cảm giác mệt mỏi hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới đưa ra góc nhìn khác. Tiến sĩ Cathy Goldstein, chuyên gia thần kinh học tại Đại học Michigan (Mỹ), cho rằng chưa có bằng chứng vững chắc khẳng định việc mất vài phút REM vào buổi sáng gây hại nghiêm trọng đến hiệu suất não bộ. Ngược lại, việc nằm thêm vài phút có thể giúp cơ thể chuyển đổi trạng thái từ ngủ sang thức nhẹ nhàng hơn, tránh "sốc" khi phải bật dậy ngay lập tức.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh mối nguy lớn nhất không nằm ở vài phút ngủ thêm, mà ở sự nhất quán. Nếu bạn bấm hoãn báo thức vì đêm qua thức quá khuya, đó là dấu hiệu của việc thiếu ngủ mãn tính.

Shelby Harris, Phó giáo sư tại Đại học Y Albert Einstein (New York), ví nút hoãn báo thức như một "chiếc nạng" cho những người có chất lượng giấc ngủ kém. "Nhiều người mắc chứng ngưng thở khi ngủ hoặc lạm dụng thuốc an thần thường phụ thuộc vào việc ngủ nướng để bù đắp năng lượng thiếu hụt", Harris nói.

Trong trường hợp này, thói quen bấm nút "snooze" không phải là nguyên nhân, mà là triệu chứng cảnh báo các bệnh lý cần được điều trị y tế. Để tốt nhất cho não bộ, chuyên gia khuyên bạn nên đặt báo thức vào đúng giờ cần dậy và cố gắng duy trì thói quen ngủ đủ giấc mỗi đêm.

Bảo Nhiên (Theo CNA, Sleep Cycle)