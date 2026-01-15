Hoại tử lưng, nguy kịch vì đắp lá chữa mụn nhọt

Quảng TrịNgười phụ nữ 69 tuổi nhập viện cấp cứu với mảng lưng hoại tử rộng, nguy cơ nhiễm trùng máu sau khi tự ý bỏ thuốc tây để đắp hỗn hợp lá cây, tỏi và muối lên vết mụn nhọt.

Ngày 14/1, đại diện Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết sức khỏe bệnh nhân đã ổn định sau 10 ngày điều trị tích cực. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, rạch tháo mủ và dùng kháng sinh liều cao để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Vùng tổn thương đang lên da non, dấu hiệu phục hồi tốt.

Trước đó, ngày 5/1, bệnh nhân trú tại xã Phong Nha nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt lả và đau dữ dội vùng lưng. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy chỉ số nhiễm trùng rất cao.

Phần da vùng lưng của bệnh nhân bị hoại tử phục hồi sau điều trị. Ảnh: Thạch Ngọc

Tại vị trí tổn thương, các bác sĩ ghi nhận vết loét hoại tử sâu kích thước 4x4 cm, bao quanh là vùng viêm đỏ rộng 10x10 cm đang có dấu hiệu lan rộng. Êkíp điều trị nhận định nếu không can thiệp kịp thời, ổ nhiễm khuẩn sẽ lan vào máu, gây suy đa tạng (gan, thận, não) và đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân ban đầu chỉ nổi mụn nhọt nhỏ ở lưng. Dù đã được trạm y tế xã cấp thuốc kháng sinh, nhưng chỉ sau hai ngày uống thuốc, bà tự ý ngưng điều trị theo đơn để chuyển sang chữa mẹo dân gian.

Bà hái các loại lá cây trong vườn gồm dâm bụt, sống đời, xấu hổ, mui, cây gió trộn cùng tỏi và muối hạt, giã nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên nốt mụn. Hai ngày sau khi đắp thuốc lá, vùng lưng bệnh nhân sưng nề nhanh chóng, lở loét, chảy dịch mủ và đau nhức lan tỏa khắp người. Gia đình hoảng hốt đưa bà đi cấp cứu khi thấy bệnh tình chuyển biến xấu.

Bác sĩ Võ Nhật Nam, Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng các loại lá cây, bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng khoa học để đắp lên vết thương hở. Việc làm này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, khiến bệnh lý đơn giản trở nên trầm trọng, gây khó khăn cho quá trình điều trị và để lại nhiều di chứng sức khỏe.

Đắc Thành