Hoài Linh: 'Tôi không còn làm việc kiểu bán mạng'

Diễn viên Hoài Linh cho biết ở tuổi 56, kinh tế đủ đầy hơn, anh không còn "bán mạng" làm việc, dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên mẹ.

Diễn viên đóng Làm giàu với ma 2 (đạo diễn Trung Lùn) - ra mắt vào kỳ nghỉ Quốc khánh. Phim thuộc thể loại hài giả tưởng, xoay quanh nhóm nhân vật tranh giành chiếc nhẫn kim cương chín tỷ đồng - vốn là vật đính hôn của một diễn viên mới qua đời.

Dịp này, anh nói về cuộc sống sau màn ảnh, tâm nguyện sau hơn 30 năm theo nghiệp diễn.

- Đóng các cảnh giành giật, vật lộn trong phim mới, anh gặp khó khăn về thể lực ra sao?

- Vai của tôi là ông Nháy, một nhiếp ảnh gia sống có phần vụ lợi, vật chất. So với các nhân vật tôi từng đóng, vai này mang màu sắc mới mẻ hơn, thiên về hướng phản diện. Thật ra, tôi không thấy quá cực khổ vì vốn hợp với bối cảnh miền Tây sông nước. Tôi thậm chí xin tự quay các cảnh hành động, thay vì sử dụng diễn viên đóng thế, nhưng đạo diễn Trung Lùn không cho vì muốn tôi giữ sức cho những phân đoạn sau.

Tôi ý thức được thể trạng của mình ở tuổi này có những giới hạn nhất định. Nhưng theo chân đoàn phim, tôi thấy còn khỏe hơn khi ở nhà, có lẽ nhờ ăn uống đúng bữa, hợp khẩu vị, ít khi phải ghi hình ban đêm.

Hoài Linh ở tuổi 56. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Sau 5 năm mắc ung thư tuyến giáp, sức khỏe anh dạo này ra sao?

- Tôi dần ổn hơn, tăng cân. Dù vậy, mỗi ngày tôi vẫn dùng một viên thuốc vì chứng mất ngủ, bên cạnh thuốc điều trị tuyến giáp phải uống suốt đời. Tôi cũng cố gắng thay đổi thực đơn cho đa dạng hơn, có thêm rau thịt, thay vì chủ yếu ăn khô mắm như trước kia. Thỉnh thoảng, mẹ tôi vẫn dặn: "Cố gắng ăn cho đầy đủ dinh dưỡng con nhé".

Lướt TikTok, tôi hay đọc được những tin đồn tôi qua đời hoặc đột quỵ. Khi ấy, tôi chỉ sợ phiền đến gia đình và những khán giả quan tâm đến mình. Có lần, một người dì của tôi hốt hoảng gọi điện hỏi thăm. Tôi cười động viên: "Nếu con có chuyện gì, mẹ và chị sẽ thông báo các dì trước tiên, đâu cần đến người ngoài đăng tin".

Theo nghề diễn, có lúc tôi phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe. Ngày trước, khi tôi diễn ở sân khấu Trống Đồng, trong hậu trường luôn có sẵn bình oxy, một bác sĩ và một y tá đi theo. Diễn xong một màn, tôi vừa thay đồ, trang điểm, vừa tiêm thuốc, đo huyết áp. Thời trẻ, tôi làm việc khủng khiếp. Giờ già rồi, tôi không thấy cần thiết phải "bán mạng" kiếm tiền nữa.

Hoài Linh nói về sự quan tâm của mẹ anh trong buổi phỏng vấn hôm 25/8 Hoài Linh nói về sự quan tâm của mẹ anh trong buổi phỏng vấn hôm 25/8. Video: Mai Nhật

- Ít đóng phim hơn trước, cuộc sống kinh tế của anh như thế nào?

- Tôi không còn bị tác động nhiều về chuyện tiền nong. Tôi cũng không có "máu" kinh doanh, chưa bao giờ buôn bán cái gì thành công. Ngày trước, tôi mua một mảnh đất hơn hai tỷ đồng. Cách đây vài năm người ta trả 1,7 tỷ đồng, tôi nghĩ: "Thôi bán luôn" (cười).

Giờ gia đình tôi đã ổn định, ai cũng đã có công ăn việc làm. Mẹ chủ yếu sống với tôi, nhưng các con xung quanh ai nấy đều phụ giúp một phần. Bản thân tôi không sống cao sang gì, ngày chỉ ăn cơm hai bữa với mắm khô, chút thịt và rau là đủ. Tôi không cần của ăn của để nhiều, chỉ cần lo được cho gia đình là toại nguyện. Ngoài ra, tâm nguyện lớn nhất đời - xây đền thờ tổ nghiệp - tôi cũng đã hoàn thành vào năm 2016. Do đó, tôi không còn mong cầu, vướng bận điều gì.

- Những lúc không đi quay, anh tận hưởng cuộc sống ra sao?

- Mỗi sáng, tôi thường dậy lúc 7h, tranh thủ đem lồng chim ra phơi nắng. Tôi thường sống ở nhà bên quận Phú Nhuận (cũ) cùng mẹ, thỉnh thoảng xuống đền thờ tổ cắt cỏ, tỉa cây. Cuối tuần, nếu không có lịch tập kịch, tôi sẽ đi rẫy ở Đồng Nai, thăm vườn, thu hoạch chôm chôm, sầu riêng.

Những ngày không diễn, tôi dành trọn thời gian cho gia đình. Mẹ tôi, hay bố tôi lúc còn sống, đều không đòi hỏi ở con bất kỳ điều gì về kinh tế, chỉ mong các con đầy đủ sức khỏe. Mẹ gần 90 tuổi rồi nhưng vẫn giữ thói quen mỗi sáng gõ cửa phòng, nhắc tôi lâu lâu đi đâu chơi, "nằm riết mục xương". Nếu tôi giả vờ ngủ, mẹ liền lại gần, hôn vào lưng như ngày còn nhỏ.

Ngày trước, nhiều năm tôi đi diễn kịch suốt mùa Tết, nửa đêm mới về. Mẹ thỉnh thoảng giận tôi "bỏ bê" bà ở nhà một mình. Bà chỉ trách vui chứ không rầy la vì thông cảm cho nghề diễn đi sớm về khuya của con.

Hoài Linh thu hoạch sầu riêng vườn đãi Mạc Văn Khoa Hoài Linh thu hoạch sầu riêng vườn đãi Mạc Văn Khoa hồi tháng 6. Video: Nhân vật cung cấp

- Hai năm nay, điều gì khiến anh nhận lời trở lại màn ảnh rộng?

- Ngoài mối thâm giao với đạo diễn Trung Lùn - người anh em lâu năm trong nghề, tình cảm khán giả là điều thôi thúc tôi quay lại. Mỗi lần đóng phim, tôi có cơ hội gặp những người hâm mộ ở tỉnh xa, được họ chào đón nồng nhiệt. Như đợt quay Làm giàu với ma 2 ở An Giang, khi đoàn ghi hình vào giờ tan trường, các em học sinh đứng kín trên cầu và hai bên bờ. Nghệ sĩ mà, được công chúng yêu thương và ủng hộ là cảm giác sướng không thể tả (cười).

Trailer phim 'Làm giàu với ma 2' Trailer phim "Làm giàu với ma 2". Video: Đoàn phim cung cấp

- Anh còn tâm huyết gì cho sân khấu?

- Gần đây, tôi hỗ trợ một số đồng nghiệp khi họ ra mắt sân khấu Mới. Dù không đầu tư, tôi giúp họ về mặt kịch mục, khuyến khích các đạo diễn trẻ giữ "lửa" làm nghề, đặc biệt trong bối cảnh sàn diễn ngày càng khó khăn.

Kịch nói luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tôi. Tôi thường dặn trợ lý chỉ nhận show trong tuần, hoặc không có cũng không sao. Riêng thứ bảy, chủ nhật, tôi phải lên sân khấu để được sống cùng đam mê, khóc cười với khán giả.

Hoài Linh quê ở Quảng Nam, gây tiếng vang ở hải ngoại thập niên 1990 khi đóng kịch hài cùng Vân Sơn. Đầu những năm 2000, diễn viên về nước sống và làm việc. Ngoài diễn kịch, anh làm giám khảo nhiều game show, đóng nhiều phim rạp ăn khách như Nụ hôn thần chết, Nhà có 5 nàng tiên, Hello cô Ba. Năm 2021, diễn viên vướng ồn ào chậm giải ngân tiền quyên góp từ thiện cho miền Trung. Đến tháng 12 cùng năm, công an TP HCM xác định diễn viên Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội. Năm ngoái, anh trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm Làm giàu với ma (đạo diễn Trung Lùn). Phim đạt doanh thu 128 tỷ đồng - cao nhất của Hoài Linh từ trước đến nay.

Mai Nhật