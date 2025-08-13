Hoài Lâm tái xuất màn ảnh rộng

Ca sĩ Hoài Lâm trở lại điện ảnh sau bảy năm, đóng cùng đàn anh - diễn viên Quang Tuấn - trong "Thiên đường máu".

Theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Hoài Lâm diễn vai là người bạn đồng hành cùng nam chính (Quang Tuấn) trong tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, hành động. Êkíp chưa tiết lộ kịch bản cụ thể lẫn lịch phát hành, cho biết phim sẽ được bấm máy ngày 14/8 tại TP HCM.

Tạo hình Hoài Lâm (phải) và Quang Tuấn trong phim "Thiên đường máu". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hoài Lâm kể từ Yêu em bất chấp (2018) - tác phẩm hài tình cảm của đạo diễn Văn Công Viễn, làm lại từ phim Hàn My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo). Hoạt động chủ yếu ở mảng nhạc, thỉnh thoảng anh góp mặt trong các phim chiếu rạp, như Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016). Dù ít "đất" diễn, anh được đánh giá cao ở nét tự nhiên.

Gần đây, Hoài Lâm dần trở lại công việc sau thời gian điều trị bệnh. Cuối năm 2024, anh cho biết nhập viện tại Cần thơ vì bệnh liên quan thần kinh, không điều khiển được cảm xúc. Ca sĩ phải hủy hai đêm nhạc tại TP HCM, ngưng hát ba tháng.

Hoài Lâm trong đêm nhạc tái ngộ khán giả cuối tháng 7 ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoài Lâm, 30 tuổi, từng đoạt quán quân Gương mặt thân quen 2014. Năm 2017, ca sĩ yêu Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc và ít hoạt động hơn. Cuối 2018, Hoài Lâm dừng ca hát về quê chữa bệnh. Cuối năm 2019, quan hệ tình cảm rạn nứt, anh tiếp tục ở ẩn. Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với bản hit Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường), sau hai năm xa sân khấu. Anh chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm tại giải Cống hiến và đoạt giải Làn Sóng Xanh cùng năm.

Hoài Lâm: 'Tôi muốn trưởng thành hơn' Hoài Lâm nói hướng về Phật pháp trong cuộc phỏng vấn năm 2024. Video: Hoàng Dung - Hoàng Nam

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, 55 tuổi, từng đạo diễn nhiều phim truyền hình, MV và chương trình ca nhạc. Nhiều phim của anh gây chú ý trên màn ảnh nhỏ như Nếu còn có ngày mai (2018), Tình mẫu tử (2019). Anh từng thực hiện các phim chiếu rạp: Xóm trọ 3D, Nhà không bán. Năm 2023, anh ra mắt Vong nhi - phim kinh dị có Lê Phương, Quốc Huy diễn xuất. Năm 2024, Sáng đèn - phim anh làm về thời hoàng kim của cải lương - được đánh giá cao ở câu chuyện, song thất thu trên phòng vé.

Mai Nhật