Hoài Lâm gây xúc động khi hát về tình mẹ

TP HCMCa sĩ Hoài Lâm khiến khán giả xúc động khi thể hiện nhạc phẩm "Má thương con hoài" cùng nghệ sĩ Thanh Hằng ở sự kiện, chiều 14/10.

Hoài Lâm hát "Má thương con hoài" Hoài Lâm thể hiện ca khúc "Má thương con hoài". Video: Mai Nhật

Anh góp mặt trong buổi ra mắt phim Nhà ma xó để ủng hộ đạo diễn Trương Dũng và êkíp, sau gần hai năm không dự sự kiện. Khi giọng hát Hoài Lâm cất lên, nhiều người bất ngờ vì thông tin anh tham dự được ban tổ chức giữ kín trước đó. Ca sĩ thể hiện nhạc phẩm Má thương con hoài (sáng tác: Phạm Hồng Biển), với phần phụ họa của dàn diễn viên như nghệ sĩ Thanh Hằng, Quang Tuấn, Vân Trang.

Nhiều đồng nghiệp như đạo diễn Vương Khang, diễn viên Lan Thy cho biết tiết mục chinh phục họ với chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc của Hoài Lâm.



Hoài Lâm cho biết hạnh phúc khi dần trở lại công việc, được khán giả ủng hộ. Gần đây, anh giảm hơn 10 kg để đóng vai nạn nhân bị lừa đưa sang nước ngoài làm việc, trong phim điện ảnh Thiên đường máu (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) - dự kiến khởi chiếu cuối năm.

Hoài Lâm ở buổi ra mắt phim "Nhà ma xó". Ảnh: Hương Lê

Cuối năm 2024, anh nhập viện tại Cần Thơ vì bệnh liên quan thần kinh, không điều khiển được cảm xúc. Ca sĩ phải hủy hai đêm nhạc tại TP HCM, ngưng hát ba tháng. Khi sức khỏe tuột dốc, Hoài Lâm cho biết may mắn có bố mẹ bên cạnh chăm sóc, đưa ra những lời khuyên giúp anh vượt qua bế tắc. Anh tìm hiểu thêm Phật pháp và chánh niệm, từ đó biết ơn cuộc đời vì dần thoát ra khỏi sự tiêu cực

Hoài Lâm, 30 tuổi, từng đoạt quán quân Gương mặt thân quen 2014. Năm 2017, ca sĩ yêu Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc và ít hoạt động hơn. Cuối 2018, Hoài Lâm dừng ca hát về quê chữa bệnh. Cuối năm 2019, quan hệ tình cảm rạn nứt, anh tiếp tục ở ẩn.

Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với bản hit Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường), sau hai năm xa sân khấu. Anh chiến thắng hạng mụcCa khúc của năm tại giải Cống hiến và đoạt giải Làn Sóng Xanh cùng năm. Ngoài ca hát, anh tham gia các phim Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016), Yêu em bất chấp (2018), được đánh giá cao ở nét diễn tự nhiên.

Trailer Yêu em bất chấp Hoài Lâm trong phim "Yêu em bất chấp". Video: Ban tổ chức cung cấp

Nhà ma xó thuộc thể loại tâm linh - gia đình, xoay quanh câu chuyện về bà Hiền (Thanh Hằng), người mẹ một mình nuôi ba con sau khi chồng qua đời. Biến cố bắt đầu khi người con giữa (Quang Tuấn) một lần thả lưới vớt được một cái khạp bằng sành, nắp đậy kín. Từ đó, những hiện tượng kỳ bí liên tiếp xảy ra trong gia đình bà Hiền. Dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Trương Dũng - từng nổi tiếng với phim truyền hình Mẹ con đậu đũa, Sông dài, Danh vọng phù hoa, Dòng nhớ.

Mai Nhật