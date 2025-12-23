Hoài Lâm áp lực khi đóng vai nạn nhân buôn người

Sau thời gian trị bệnh, ca sĩ Hoài Lâm nhận lời đóng nhân vật tham gia đường dây lừa đảo trong "Thiên đường máu" - phim về nạn buôn người.

Hoài Lâm chia sẻ về cảnh quay "Thiên đường máu" Hoài Lâm nói về áp lực khi trở lại màn ảnh rộng sau bảy năm. Video: Mai Nhật

Trong buổi giới thiệu phim điện ảnh chiều 23/12 tại TP HCM, Hoài Lâm nói nhân vật của anh là Thành - một thanh niên bị đưa sang nước ngoài làm việc, ép tham gia đường dây lừa đảo.

Ở vòng thử vai, khi đọc kịch bản, diễn viên nhận ra có nhiều cảnh khó về thể lực lẫn tâm lý, như phân đoạn bị hành hạ. Anh nói với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường về ý định rút lui, được động viên quay thử vài cảnh. Khi lên phim trường, Hoài Lâm vẫn cho rằng bản thân khó diễn được vai này. Sau khi hoàn thành cảnh đầu, anh dần tự tin hơn nhờ sự khuyến khích của đạo diễn và đồng nghiệp.

Hoài Lâm ám ảnh cảnh Thành và Tuấn (Quang Tuấn) chui trong một đường hầm để thoát khỏi nơi giam cầm. Cảnh này được quay tại một chung cư thuộc quận 2 (cũ), TP HCM. Hai diễn viên mất nhiều giờ dầm mình trong bối cảnh không gian hẹp, nước đen với chuột và gián xung quanh.

"Vai diễn là dự án thử thách tôi nhất từ trước đến nay, nhưng nhờ anh Tuấn chỉ bảo, tôi giữ được mạch cảm xúc và tâm lý nhân vật", Hoài Lâm nói.

Tạo hình của Hoài Lâm trong vai mới. Ảnh: Hương Lê

Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hoài Lâm kể từ Yêu em bất chấp (2018). Gần đây, ca sĩ dần trở lại công việc sau thời gian điều trị bệnh. Cuối năm 2024, anh nhập viện, phải hủy hai đêm nhạc tại TP HCM, ngưng hát ba tháng.

Hoài Lâm, 30 tuổi, từng đoạt quán quân Gương mặt thân quen 2014. Năm 2017, ca sĩ yêu Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc và ít hoạt động hơn. Cuối năm 2019, quan hệ tình cảm rạn nứt, anh tiếp tục ở ẩn. Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với bản hit Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường), sau hai năm xa sân khấu. Anh chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm tại giải Cống hiến và đoạt giải Làn Sóng Xanh cùng năm. Thỉnh thoảng anh góp mặt trong các phim chiếu rạp, như Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016), được đánh giá cao ở nét tự nhiên.

Teaser "Thiên đường máu" - dán nhãn 16+ Trailer "Thiên đường máu" - dán nhãn 16+, khởi chiếu từ ngày 30/12. Video: Đoàn phim cung cấp

Thiên đường máu là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", một số thanh niên được đưa đến các khu vực cách biệt - nơi họ bị giam lỏng, buộc phải gọi điện để lừa người khác. Nhân vật chính là Tuấn - người đi tìm em gái mất tích, chấp nhận bước vào hang ổ tội phạm.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết cùng biên kịch - nghệ sĩ Hạnh Thúy - xem kỹ các video tư liệu về các cuộc giải cứu nạn nhân, từ đó lấy ý tưởng viết kịch bản. Hạnh Thúy còn gặp gỡ những người được giải thoát, phỏng vấn về câu chuyện của họ lẫn những tình huống chứng kiến. Đạo diễn nói phim không xoáy vào sự khốc liệt của các màn tra tấn, mà hướng đến thông điệp tích cực, đề cao giá trị tình thân.

Do không có điều kiện quay ở nước ngoài, êkíp dựng bối cảnh trong nước, tổ thiết kế mất nhiều tháng chuẩn bị đạo cụ như biển số xe, bảng hiệu. Điện ảnh Công an Nhân dân là đơn vị hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, góp ý trong các tình tiết mang tính pháp lý. Phim còn sự tham gia của nghệ sĩ Hoàng Trinh, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Sỹ Toàn, Bích Ngọc, công chiếu cuối tháng 12.

Mai Nhật