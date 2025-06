Hoài An ra album về truyền thuyết, cổ tích Việt

Nhạc sĩ Hoài An ra album "Hồn Việt", tuyển tập ca khúc lấy cảm hứng từ sử tích nước nhà như "Trương Chi - Mỵ Nương", "Truyền thuyết Cổ Loa".

Đĩa nhạc gồm 15 ca khúc mang âm hưởng sử ca, được nhạc sĩ viết từ đầu thập niên 2000 đến nay. Hoài An nói thuở bé được truyền cảm hứng sáng tác về lịch sử, văn hóa qua các nhạc phẩm kinh điển như Hòn Vọng Phu (Lê Thương), Trầu cau (Phan Huỳnh Điểu). Anh bắt tay vào viết nhạc, xem đây là "công trình để đời" của bản thân sau khi được bố mẹ khuyến khích.

Nhạc sĩ Hoài An ở tuổi 48. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Album được chia thành hai CD với ba nhóm đề tài, gồm cổ tích (Sơn Tinh - Thủy Tinh, Trương Chi - Mỵ Nương, Thạch Sanh, Bánh chưng - Bánh giầy), anh hùng dân tộc (Tiếng trống Mê Linh, Ngọn cờ lau, Đức Thánh Trần, Hoàng đế áo vải), truyền thuyết (Truyền thuyết Cổ Loa).

Khi thực hiện album, nhạc sĩ có lúc bế tắc, vài năm không viết được bài nào. Theo anh, điểm khó nhất nằm ở tư liệu, vì nhiều sự kiện không khớp giữa các nguồn. Anh phải đọc nhiều để so sánh, lướt qua nếu chi tiết không quá quan trọng. Một số câu từ bị trúc trắc, khó phát âm, nhạc sĩ tìm cách sửa cho mượt mà.

Hoài An cho biết đây là album đầu tư nhất của anh ở phần phối khí, mời ca sĩ hát, dựng bè. Do quá trình thu âm kéo dài hàng chục năm, nhiều studio không giữ được dữ liệu gốc, công nghệ ghi âm thay đổi. Nhạc sĩ phải bổ sung âm thanh các nhạc cụ mới, chỉnh sửa những bản thu đầu tiên. Hơn 20 giọng ca hỗ trợ anh hoàn thành đĩa nhạc, như Võ Hạ Trâm, Trần Hữu Kiên, Duy Linh, Đoàn Đại Hòa, bên cạnh nhóm bè Cadillac, hợp xướng Ngày Mới.

Đan Trường, Thanh Thảo hát "Trương Chi - Mỵ Nương" (Hoài An sáng tác) Đan Trường, Thanh Thảo hát "Trương Chi - Mỵ Nương" (Hoài An sáng tác) - bản thu thập niên 2000. Video: HT Productions

Hoài An nói trong thời nhạc số, anh vẫn phát hành album ở dạng vật lý để giữ được tính liên kết giữa các ca khúc. Một số nhạc phẩm từng được khán giả đón nhận ở các bản thu, tiết mục hát live trước đây, như Truyền thuyết Cổ Loa (Đàm Vĩnh Hưng, năm 2004), Trương Chi - Mỵ Nương (Đan Trường, Thanh Thảo song ca, năm 2004). Nhạc sĩ kỳ vọng các bài còn lại được lan tỏa trong lễ hội, không gian học đường.

Nhạc sĩ Hoài An, 48 tuổi, tên đầy đủ là Võ Đại Hoài An. Anh sáng tác hơn 500 ca khúc, có nhiều bản hit thập niên 1990-2000 như Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Tình khúc vàng, Nếu mai rời xa. Hoài An còn làm giám đốc âm nhạc cho các game show Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Mai Nhật