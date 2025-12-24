Hoacom Media nhận giải top 10 thương hiệu bản sắc Việt

Hoacom Media vào top 10 thương hiệu bản sắc Việt tại diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2025, ghi nhận kết quả truyền thông gắn với thị trường bất động sản của doanh nghiệp.

Lễ trao giải diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Chương trình nhằm tôn vinh các đơn vị xây dựng bản sắc rõ nét, có năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho hình ảnh doanh nghiệp Việt trong tiến trình hội nhập khu vực.

Sau hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông bất động sản, Hoacom Media theo đuổi hướng đi chuyên biệt, tập trung vào chiều sâu chiến lược và hiệu quả thực tiễn. Doanh nghiệp đồng hành cùng hàng trăm dự án trên cả nước, góp phần tạo dựng phong cách truyền thông hiện đại trong ngành bất động sản.

Bà Trần Thị Phương Hoa - CEO & Founder Hoacom Media nhận giải thưởng. Ảnh: Hoacom Media

Việc được ghi nhận tại diễn đàn kinh tế khu vực đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình phát triển của Hoacom Media. Bà Trần Thị Phương Hoa, CEO & Founder Hoacom Media cho biết, danh hiệu phản ánh quá trình tích lũy năng lực, định hình bản sắc và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản. "Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực, nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét", bà Phương Hoa nhấn mạnh.

Thành lập năm 2019, Hoacom Media lựa chọn tập trung vào chiến lược dài hạn, chú trọng chất lượng từng sản phẩm truyền thông và khả năng đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc. Những trải nghiệm thực tế giúp doanh nghiệp xây dựng phương pháp làm nghề bài bản, phù hợp với đặc thù ngành.

Song song với phát triển năng lực chuyên môn, Hoacom Media chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, có nền tảng marketing và hiểu biết về bất động sản. Sự kết hợp giữa tư duy thực chiến và tinh thần đổi mới được xem là nền tảng để doanh nghiệp duy trì khả năng sáng tạo và thích ứng với thị trường.

Đội ngũ nhân sự marketing của doanh nghiệp. Ảnh: Hoacom Media

Từ nền tảng ấy, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái dịch vụ marketing toàn diện. Điểm nhấn là năng lực xây dựng concept thương hiệu - tạo bản sắc cho từng dự án; marketing thúc đẩy bán hàng giúp hỗ trợ từng giai đoạn kinh doanh; tổ chức sự kiện quy mô lớn. Doanh nghiệp đồng thời triển khai chuỗi truyền thông từ chiến lược, sản xuất nội dung, ứng dụng công nghệ đến booking media, phù hợp với nhiều loại hình dự án bất động sản.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, một trong những điểm tạo dấu ấn của Hoacom Media là khả năng xây dựng concept và câu chuyện truyền thông cho dự án theo hướng xuyên suốt. Quá trình này được triển khai từ nghiên cứu thị trường, định vị sản phẩm đến phát triển thông điệp, giúp dự án ra thị trường với hình ảnh nhất quán và rõ ràng.

Hoacom Media tham gia truyền thông cho dự án Gami Ecocharm. Ảnh: Hoacom Media

Hơn 6 năm qua, Hoacom Media đã đồng hành cùng nhiều dự án trên khắp cả nước, từ miền núi phía Bắc đến các đô thị lớn và trung tâm du lịch ven biển. Điển hình là chuỗi cao tầng Tecco: Tecco Central Point, Tecco Diamond, Tecco Elite...; chuỗi sản phẩm SGO Group: SGO La Emera Hạ Long, SGO We City Hạ Long, SGO La Porta Phúc Thọ, SGO La Emera Phú Yên..; Gami Eco Charm, Vera Diamond City (chủ đầu tư Vinaconex), Crown Villas, KN Paradise, Mũi Né Summerland....

Doanh nghiệp cũng trở thành cánh tay nối dài của các chủ đầu tư như SGO Group, Vinaconex Group, Tân Hoàng Minh Group, Sunshine Group, CEO Group, Him Lam Group, Hòa Bình Group, Novaland... và đơn vị phân phối trong quá trình ra mắt dự án cũng như giai đoạn bán hàng.

Hoacom Media tham gia tổ chức, vận hành các sự kiện quy mô lớn lên tới 50.000 người. Ảnh: Hoacom Media

Bên cạnh hoạt động truyền thông dự án, Hoacom Media còn tham gia tổ chức các sự kiện và đại nhạc hội quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người tham dự như Vân Đồn Wonder Summer 2024 thu hút hơn 50.000 lượt tham dự trong 7 ngày, chuỗi đêm nghệ thuật chào 2025 tại Phố đi bộ Kinh Bắc - Mạnh Đức Victory... Các sự kiện được xem là điểm chạm trải nghiệm, góp phần gia tăng nhận diện và kết nối giữa dự án với khách hàng.

Trước danh hiệu Top 10 Thương hiệu Bản sắc Việt 2025, Hoacom Media từng được vinh danh Công ty truyền thông bất động sản tốt nhất Việt Nam tại Dot Property Vietnam Awards 2022 và Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2023. Theo đại diện doanh nghiệp, các danh hiệu là sự ghi nhận cho quá trình phát triển bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục giữ vững định hướng và giá trị cốt lõi trong chặng đường tiếp theo.

Anh Vũ