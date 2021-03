Hoa xuân nở muộn trên bản người H'Mông

Hồng An là xã vùng cao nằm phía đông của huyện Bảo Lạc có địa hình chia cắt nhiều đồi núi quanh co, điều kiện giao thông và kinh tế còn khó khăn. Trung tâm UBND xã Hồng An nằm ở xóm Hoi Ngửa, xung quanh là đồi núi và những ngôi nhà đất đặc trưng của người H'Mông, được điểm xuyết sắc trắng của hoa mận, hoa lê.

Anh Hà Cương, tác giả bộ ảnh sống tại Cao Bằng, cho biết cung đường phượt Hồng An, cách TP Cao Bằng khoảng 70 km, đẹp giống như cao nguyên đá ở Hà Giang. Tuy nhiên, nơi này chưa được khai thác du lịch nên còn ít người biết tới.