Hoa viên Bình An gửi gắm thông điệp tri ân và gắn kết dịp Vu Lan

Sự kiện Vu Lan tại Hoa viên Bình An diễn ra ngày 31/8, mang đến thông điệp tri ân và gắn kết du khách, tăng ni phật tử.

Lãnh đạo địa phương, tăng ni chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM) và hàng trăm gia đình tham dự sự kiện Vu Lan 2025 tại Hoa viên Bình An. Sự kiện diễn ra trong không gian trang nghiêm và thanh tịnh, tạo điều kiện để người dân tưởng nhớ công ơn sinh thành.

Quang cảnh Hoa viên Bình An dịp vu lan. Ảnh: Hoa viên Bình An

Từ sáng sớm, khu vực đón tiếp đã nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm. Khách mời được thưởng thức trà bánh và viết thư gửi cha mẹ, thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục. Sau đó, khi chương trình bắt đầu, những ca khúc về tình mẹ, nghĩa cha vang lên, gợi lại kỷ niệm trong lòng mỗi người.

Thượng tọa Thích Thanh Phong - Trụ trì Tổ Đình Vĩnh Nghiêm TP HCM tại sự kiện. Ảnh: Hoa viên Bình An

Đặc biệt, khoảnh khắc "Bông hồng cài áo" khiến cả khán phòng lặng thinh. Trên ngực áo của người tham dự, bông hoa đỏ dành cho những ai còn cha mẹ, bông trắng cho những người chỉ còn ký ức. Nhiều đôi mắt rưng rưng, bàn tay nắm chặt nhau vì sự đồng cảm như xoa dịu từng mất mát riêng của mỗi người.

Nghi thức Bông hồng cài áo tại sự kiện. Ảnh: Hoa viên Bình An

Ông Trần Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Hoa viên Bình An phát biểu tại sự kiện, Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu, còn là dịp để đồng hành cùng khách hàng, giúp mỗi gia đình có thêm một điểm hẹn ký ức. "Hoa viên Bình An mang đến nơi an nghỉ trang nghiêm và là nơi các thế hệ trở về tìm sự an ủi, gắn kết", ông Hoàn nhấn mạnh.

Khách tham dự ghi nhận sự chu đáo của ban tổ chức chức khi bố trí bãi đỗ xe rộng, xe điện đưa đón, đường đi thảm cỏ đến cách sắp xếp chương trình gọn gàng. "Buổi lễ diễn ra chuyên nghiệp, nhân văn. Đây là lý do gia đình tôi lựa chọn Hoa viên Bình An", anh Hoàng Hải (TP HCM) chia sẻ.

Vu Lan tại Hoa viên Bình An là sự kiện thường niên. Năm nay, đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm độc lập, ý nghĩa càng được nhân lên.

Hoa viên Bình An hoạt động theo mô hình công viên nghĩa trang sinh thái, hiện đại với pháp lý sở hữu lâu dài, hạ tầng đồng bộ và dịch vụ chăm sóc trọn vòng đời. Việc tổ chức các sự kiện cộng đồng quy mô và vận hành trung tâm tang lễ, hỏa táng thể hiện hướng đi của đơn vị. Đơn vị đang hướng đến quy mô trở thành công viên nghĩa trang hiện đại nhất khu vực phía Nam.

Nhân mùa Vu Lan, Hoa viên Bình An cũng triển khai chính sách bán hàng với nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, áp dụng từ ngày 30/08 đến 15/09. Với mộ đơn hoặc đôi, hoa viên tặng ghế massage Kingsport G82 New trị giá 8 triệu đồng và chiết khấu đến 4% giá đất. Khách đặt khu gia tộc sẽ được tặng ghế massage Kingsport G80 trị giá 25 triệu đồng cùng gói cúng động thổ và xây dựng đà kiềng ranh đất trị giá 26 triệu đồng, đồng thời nhận ưu đãi chiết khấu 4% giá đất.

Đặc biệt, khách hàng còn được hỗ trợ thanh toán trả chậm đến 12 tháng, giúp việc sở hữu nơi an nghỉ bình an dễ dàng và trọn vẹn hơn.

(Nguồn: Hoa Viên Bình An)