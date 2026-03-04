Hoá trang 'yêu quái' phun lửa, ném bột mì ở lễ hội Làm Chay

Làm Chay là lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 11 đến 13/2 (14-16 tháng Giêng), tại khu di tích Đình Tân Xuân, xã Tầm Vu (trước đây là thị trấn Tầm Vu) nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.
Từ 10h, người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí vòi rửa xe xịt nước người đi đường mừng lễ. Ngoài xe máy, nhiều ôtô, xe tải, xe ba gác cũng tham gia diễu hành.
Làm Chay là lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 11 đến 13/2 (14-16 tháng Giêng), tại khu di tích Đình Tân Xuân, xã Tầm Vu (trước đây là thị trấn Tầm Vu) nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.
Từ 10h, người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí vòi rửa xe xịt nước người đi đường mừng lễ. Ngoài xe máy, nhiều ôtô, xe tải, xe ba gác cũng tham gia diễu hành.
Một nhóm thanh niên đi xe bán tải mang theo súng phun khói tham gia diễu hành.
Một nhóm thanh niên đi xe bán tải mang theo súng phun khói tham gia diễu hành.
Hai thiếu niên chạy xe đạp điện, vừa di chuyển vừa tung túi bột mì. Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không ném bột mì để đảo bảo an toàn giao thông, tình trạng này vẫn tái diễn như mọi năm.
Hai thiếu niên chạy xe đạp điện, vừa di chuyển vừa tung túi bột mì. Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không ném bột mì để đảo bảo an toàn giao thông, tình trạng này vẫn tái diễn như mọi năm.
Nhóm phụ nữ hóa trang thành đoàn bưng mâm quả đưa dâu phong cách kinh dị bên đường.
Nhóm phụ nữ hóa trang thành đoàn bưng mâm quả đưa dâu phong cách kinh dị bên đường.
Hoàng Nam