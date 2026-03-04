Hoá trang 'yêu quái' phun lửa, ném bột mì ở lễ hội Làm Chay

Làm Chay là lễ hội được tổ chức hàng năm từ ngày 11 đến 13/2 (14-16 tháng Giêng), tại khu di tích Đình Tân Xuân, xã Tầm Vu (trước đây là thị trấn Tầm Vu) nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.

Từ 10h, người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí vòi rửa xe xịt nước người đi đường mừng lễ. Ngoài xe máy, nhiều ôtô, xe tải, xe ba gác cũng tham gia diễu hành.