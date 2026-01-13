Hóa trang siêu anh hùng lái môtô che biển số, tài xế bị phạt

TP HCMHóa trang thành nhân vật siêu anh hùng, lái môtô phân khối lớn chạy trên đường để quay video đăng mạng xã hội, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 13/1, Đội CSGT Hàng Xanh cho biết đã lập biên bản xử phạt người này về ba lỗi: không đội mũ bảo hiểm, che lấp biển số xe và không có giấy phép lái xe, theo Nghị định 100.

Bị phạt vì 'hoá trang siêu anh hùng' lái xe ở TP HCM Nam thanh niên hoá trang lái xe máy ở phường Gò Vấp. Video: Công an cung cấp

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người mặc trang phục nhân vật Deadpool, che kín mặt, lái môtô phân khối lớn chạy qua nhiều tuyến đường đông đúc trên địa bàn phường Gò Vấp. Một người khác đi theo sau dùng điện thoại ghi hình.

Làm việc với cảnh sát, nam thanh niên thừa nhận hóa trang lái xe nhằm thu hút sự chú ý, đăng clip lên mạng xã hội để "câu view".

Theo Phòng CSGT TP HCM, thời gian qua lực lượng chức năng đã xử phạt, tịch thu phương tiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông để quay video đăng mạng, như thả tay lái, bốc đầu xe. Cơ quan này khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ, không chạy theo trào lưu phản cảm, vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hồ Đinh