Hoa tớ dày nở rộ ở Mù Cang Chải

Từ khoảng giữa tháng 12, hoa tớ dày bung nở tại các triền đồi ở bản Mí Háng (xã Mù Cang Chải), bản Trống Tông (xã Púng Luông).
Nhiếp ảnh gia Vinh DAV ở Hà Nội, đến Mù Cang Chải những ngày cuối năm 2025. Anh chụp bộ ảnh trong hai ngày 27 và 28/12. Anh Vinh cho biết thời điểm đó bản Trống Tông hoa vào độ nở đẹp nhất, hiện tại là khu Háng Gằng.
Trong hai ngày anh Vinh ở Mù Cang Chải, trời nhiều mây, hoa thiếu sắc hồng. Anh phải "canh mây, đợi nắng" hàng giờ để "săn" thời điểm bấm máy.''Đó giống như phần thưởng dành cho người đủ kiên trì", anh Vinh nói về một trong các bức ảnh ưng ý nhất.
Tớ dày thuộc loài cây thân gỗ, mọc nhiều ở một số xã như Mù Cang Chải (Kim Nọi, Mồ Dề, Chế Cu Nha theo đơn vị hành chính cũ) hay xã Púng Luông (Nậm Khắt, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình và Púng Luông cũ).
Hoa mọc và nở ở độ cao trên 1.000 m. Người H'Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là "pằng tớ dày" (hoa đào rừng), một trong những loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc mỗi dịp xuân về.
Hoa tớ dày có 5 cánh, thon và dài hơn hoa đào vườn. Hoa được coi như dấu hiệu ngày Tết của người H'Mông sắp đến, thường trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng.
Hoa tớ dày nở rộ trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng ở Mù Cang Chải. Du khách đến Mù Cang Chải có cơ hội trải nghiệm cảnh quan ba mùa đẹp nhất trong năm gồm: mùa hoa tớ dày (tháng 1-2), mùa đổ nước (tháng 4-5) và mùa lúa chín (tháng 9-10).
Em bé H'Mông ngồi trong khuôn viên nhà ở bản Trống Tông, dưới những gốc cây hoa tớ dày. Bản Trống Tông có cảnh vật hoang sơ, nhiều gốc hoa mọc tự nhiên giữa đồi núi. Trong bản có homestay và dịch vụ du lịch cho khách ghé thăm và ở lại.
Ngoài hoa tớ dày, hiện ở Mù Cang Chải, hoa cải vàng cũng đang nở rộ. Nhiệt độ tại đây dao động từ 10 đến 20 độ C tùy thời điểm trong ngày, trời nắng và chưa vào giai đoạn lạnh sâu của mùa đông.
Du khách nên chụp ảnh vào buổi sáng hoặc chiều để có ánh sáng đẹp.
Theo chị Thu Uyên, người làm du lịch tại địa phương, trời càng lạnh, hoa càng hồng đậm.
"Thời gian hoa đẹp nhất khoảng 10 ngày kể từ khi chớm nở", chị Uyên nói. Dự kiến hoa nở tùy từng khu vực đến khoảng cuối tháng 1.
Tháng 1 hằng năm thường là mùa cao điểm du lịch Mù Cang Chải. Du khách nên thuê xe máy tại homestay hoặc xe ôm do người địa phương lái. Đường đi nhiều đoạn dốc nên cần tay lái cứng để đảm bảo an toàn.
Nếu lịch trình tham quan 2-3 ngày, du khách có thể kết hợp ghé thăm thung lũng Tú Lệ hay Trạm Tấu để tắm khoáng nóng.
Linh Hương
Ảnh: Vinh Dav