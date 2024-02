Họa tiết rồng bay trên các thiết kế thời trang

Trong khi Bottega Veneta ra mắt chiến dịch The First Sunrise With You với khuyên tai hình vảy rồng, Fendi bắt tay Fragment và Pokémon cho ra mắt loạt quần áo và túi xách với vẻ ngoài trẻ trung. Nhà mốt Italy chọn họa tiết yêu tinh rồng trong Pokémon làm nhân vật chính, gồm Kai Tyrannosaurus, Hagurus và Mini Dragon. Ảnh: Fendi