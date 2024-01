Họa tiết 'chăn con công' gây sốt

Theo Chinadaily, các họa tiết mang màu sắc lòe loẹt như vậy là do những hạn chế của công nghệ nhuộm và in lúc bấy giờ. Thời đó, nhà máy in và nhuộm tiên tiến nhất ở Thượng Hải đã sử dụng cách nhuộm thủ công bắt đầu từ vải màu xám, sau đó dùng các phản ứng hóa học để tạo ra các màu nhuộm khác nhau. Công nghệ này chỉ có thể đạt được bốn hoặc năm màu, do đó các họa tiết thời này thường có nền màu đỏ, lục, lam, vàng. Ảnh: Toutiao