Hoa tiền mặt đắt khách dịp Valentine ở Zimbabwe

Hoa kết bằng những tờ USD đang cạnh tranh với hoa tươi trong lựa chọn quà tặng được săn đón nhất dịp Valentine ở Zimbabwe năm nay.

Tại khu chợ hoa lâu đời ở thủ đô Harare, Tongai Mufandaedza tỉ mỉ kết "bó hoa tiền". Ông dùng những tờ 50 USD mới cứng để cuộn lại hình nón rồi kết lên que tre bằng keo, trang trí đan xen thêm các cành hồng trắng.

Tongai đã bán hoa ở chợ suốt ba thập kỷ. Ông dự báo doanh số hoa tiền sẽ tăng vọt mùa Valentine năm nay, giúp thị trường này khởi sắc hơn. "Đây là xu hướng đang thịnh hành. Ai cũng muốn gây ấn tượng", ông nói.

Giá hoa tiền rất đa dạng. Những bó nhỏ có thể chỉ chứa 10 USD, trong khi các bó lớn có thể trị giá hàng nghìn USD. Trong một số trường hợp, chúng còn rẻ hơn hoa truyền thống. Ví dụ, bó hoa tiền 10 USD có giá 25 USD trong khi 10 bông hồng đỏ loại đẹp có giá từ 35 đến 40 USD.

Thợ hoa Tongai Mufandaedza cầm một bó hoa tiền USD làm quà tặng Valentine ở Zimbabwe ngày 10/2. Ảnh: AP

Khác với hoa truyền thống, sức hút của bó hoa tiền vừa mang tính lãng mạn vừa rất thực tế trong bối cảnh kinh tế Zimbabwe, nơi tính thanh khoản của quà tặng được đề cao. Nhiều khách thậm chí hỏi "tiền đâu rồi?" nếu Tongai giao một bó hoa không đính kèm tiền mặt.

Cô Kimberleigh Kawadza, 23 tuổi, cho rằng người nghĩ ra xu hướng kết hoa tiền xứng đáng được tán dương. "Đó là cách thể hiện sự trân trọng với bạn trai tôi. Với tôi, nó là điểm 100, điểm tuyệt đối", cô nói.

Tương tự, trên các video đăng bán hoa tiền USD trực tuyến, nhiều người xem cũng bình luận ao ước người yêu nhìn thấy sản phẩm này. Những người kinh doanh cho biết, Gen Z đang dẫn dắt trào lưu nhưng nhu cầu đang lan sang nhiều độ tuổi khác.

Một số phụ huynh thậm chí đặt mua các bó hoa tiền tặng con gái dịp 14/2, để các cháu không bị áp lực thua kém bạn bè hay cám dỗ bởi các món quà tương tự từ những người không có tình cảm nghiêm túc.

Theo Tongai, mọi người vẫn yêu hoa nhưng khi nhìn thấy những tờ tiền phía trên, tình yêu dường như nóng bỏng hơn và cử chỉ càng ý nghĩa hơn. "Trong thời buổi khó khăn này, sinh tồn quan trọng và tiền đóng vai trò lớn hơn", ông nói.

Đồng USD đã thống trị các giao dịch kể từ khi siêu lạm phát buộc chính quyền Zimbabwe từ bỏ nội tệ năm 2009. Dù chính phủ nước này sau đó tái phát hành đồng tiền riêng, USD vẫn hợp pháp và chiếm ưu thế. Vì tiền mới khan hiếm, trào lưu hoa tiền phát sinh thêm dịch vụ đổi tiền mới thu hoa hồng.

Zimbabwe không phải quốc gia duy nhất nổi lên trào lưu tặng hoa tiền mặt dịp Valentine. Sản phẩm này cũng đang bùng nổ ở nhiều thị trường khác tại châu Phi, trong đó có Kenya - một trong những nước xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới.

Trước Valentine, Ngân hàng trung ương Kenya cảnh báo mức phạt lên tới 7 năm tù đối với hành vi gấp, ghim hoặc dán tiền thành bó hoa. Giới chức cho rằng ý tưởng này vi phạm luật về hủy hoại tiền tệ, tạo thêm gánh nặng cho hệ thống xử lý tiền mặt hư hỏng. Cảnh báo làm dấy lên tranh luận sôi nổi trên mạng, với nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý đang can thiệp quá mức.

Phiên An (theo AP)