Hóa thạch có thể là loài rắn lớn nhất hành tinh

Ấn ĐộMột nhóm nhà nghiên cứu tìm thấy hóa thạch của loài rắn cổ đại khổng lồ có thể dài hơn xe buýt chở học sinh và nặng một tấn.

Vasuki Indicus có thể cạnh tranh danh hiệu rắn lớn nhất hành tinh với Titanoboa. Ảnh: iStock

Các nhà khoa học ở Ấn Độ phát hiện hóa thạch rắn cổ đại có thể là loài rắn lớn nhất từng sống trên Trái Đất. Loài rắn ngoại cỡ này có thể dài 15 m, nhiều hơn 2 m so với kích thước của loài giữ kỷ lục hiện nay là trăn Titanoboa. Loài mới nhận dạng có tên Vasuki Indicus, đặt theo tên vua của các loại rắn trong Ấn Độ giáo, thường quấn quanh cổ của một trong những vị thần quan trọng là thần Shiva, theo Live Science.

Nhóm tác giả nghiên cứu công bố hôm 18/4 trên tạp chí Scientific Reports cho rằng hóa thạch đến từ con trưởng thành đã phát triển đầy đủ. Tổng cộng 27 chiếc xương sống hóa thạch từ loài rắn khổng lồ được khai quật ở mỏ Panandhro Lignite tại bang Gujarat. Hóa thạch có niên đại cách đây khoảng 47 triệu năm, trong suốt thế Thủy Tân (33,9 đến 56 triệu năm trước). Họ ước tính tổng chiều dài cơ thể của con rắn bằng cách sử dụng chiều rộng xương cột sống và nhận thấy V. indicus có thể dài 11 - 15 m, dù có khả năng tồn tại sai số trong ước tính.

Các nhà nghiên cứu sử dụng hai phương pháp để rút ra ước tính chiều dài cơ thể của V. indicus. Cả hai đều sử dụng những loài rắn ngày nay nhằm xác định quan hệ giữa chiều rộng xương sống của rắn và chiều dài, nhưng khác biệt ở tập dữ liệu sử dụng. Một phương pháp sử dụng dữ liệu từ rắn hiện đại trong họ trăn Nam Mỹ (gồm trăn boa và python, phương pháp còn lại sử dụng dữ liệu về mọi loại trăn còn sống. Theo đồng tác giả nghiên cứu Debajit Datta ở Viện Công nghệ Ấn Độ Roorkee, Vasuki thuộc một họ trăn đã tuyệt chủng, là họ hàng xa của trăn python và anaconda.

Khoảng trên của ước tính có thể khiến V. indicus lớn hơn Titanoboa cerrejonensis, loài trăn lớn nhất từng được phát hiện tính đến nay, sống cách đây 60 triệu năm và được khai quật năm 2002 ở đông bắc Colombia. V. indicus nằm trong nhóm trăn Madtsoiidae, xuất hiện lần đầu tiên ở cuối kỷ Phấn Trắng (cách đây 66 - 100,5 triệu năm), ở Nam Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, Australia và Nam Âu.

Khi xem xét vị trí xương sườn gắn liền với xương sống, nhóm nghiên cứu suy đoán V. indicus có phần thân to rộng hình trụ và chủ yếu sống trên cạn. Để so sánh, những loài rắn thủy sinh thường có thân dẹt thuôn dài. Do kích thước lớn, các nhà nghiên cứu cho rằng loài trăn này nhiều khả năng là động vật ăn thịt phục kích, hạ gục con mồi bằng cách siết chặt, tương tự trăn anaconda ngày nay. Theo họ, V. indicus phát triển trong khí hậu ấm áp với nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chưa biết gì về cơ bắp, cách con trăn sử dụng các cơ hay thức ăn của nó.

Sunil Bajpai, nhà cổ sinh vật học động vật có xương sống ở IIT Roorkee, chia sẻ cả nhóm hy vọng có thể phân tích carbon và oxy trong hóa thạch, giúp hé lộ nhiều hơn về chế độ ăn của trăn V. indicus.

An Khang (Theo Live Science)