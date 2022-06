Hóa thạch cá nhà táng bị cá mập cắn mũi

PeruCác nhà nghiên cứu phát hiện tổ tiên của cá mập rất thích ăn mũi của cá nhà táng cổ đại do lượng chất béo lớn, theo bài báo công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B.