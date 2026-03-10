Hoa sơn tra nở trắng bản làng ở Sơn La

Sơn tra được coi như cây xóa đói giảm nghèo, gắn bó với cuộc sống người Mông từ lâu. Mỗi mùa hoa nở còn thu hút khách du lịch, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Hoa có màu trắng ngà, nở theo chùm gồm 3-5 bông như hoa mận hay lê nhưng nhụy màu vàng và lâu tàn hơn.