Họa sĩ vẽ tranh tôn vinh bánh mì

Bức tranh vẽ theo ký ức thuở nhỏ của tác giả. Ngày bé, nhà họa sĩ ở Sa Đéc (Đồng Tháp), bên hàng xóm có bà Sáu ngoài 70 tuổi, tính thương trẻ con. Mỗi lần lên Sài Gòn thăm con trai, khi về bà hay mua hai chục ổ bánh mì to, phát cho con nít trong xóm. Hình ảnh bà đi đò qua sông với bánh mì và chùm hoa vạn thọ cúng Phật khiến anh mãi nhớ.



Họa sĩ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng đoạt giải nhất "Chân dung ký họa màu nước" năm 1999 do Hội Mỹ thuật TP HCM đồng tổ chức. Năm 2018, Lê Sa Long đoạt giải nhì vẽ về đất nước, con người Rumani do Lãnh sự quán Rumani tại TP HCM tổ chức. Năm 2021, họa sĩ gây chú ý với loạt tranh về tình người trong đại dịch. Anh là giảng viên khoa Đồ họa, Đại học Mở TP HCM.