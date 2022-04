Họa sĩ Motoo Abiko qua đời

Nhật BảnMotoo Abiko, họa sĩ của nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng, qua đời tại nhà riêng gần Tokyo hôm 7/4, thọ 88 tuổi.

Theo AFP, thi thể họa sĩ được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà của ông ở Kawasaki, thuộc tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân ông qua đời. Ông là con cả một nhà tu hành tại ngôi đền ở tỉnh Toyama. Năm ông học lớp 5, gia đình ông rời khỏi đó sau khi cha ông qua đời. "Cái chết của cha thay đổi cuộc đời tôi. Nếu ông không mất, tôi nghĩ mình sẽ đi tu", ông nói với tờ Asahi Shimbun năm 2020.

Sinh thời, ông và họa sĩ Hiroshi Fujimoto - "cha đẻ" bộ truyện Doraemon - cùng sử dụng bút danh Fujiko Fujio. Đến 1987, cả hai dừng hợp tác do manga của Abiko chủ yếu dành cho lứa tuổi thanh niên, còn Fujimoto lại muốn hướng tới đối tượng là trẻ em. Sau khi ngừng hợp tác, ông Motoo Abiko sử dụng bút danh Fujiko A. Fujio, còn ông Hiroshi Fujimoto dùng bút danh Fujiko F. Fujio.

Dù lấy bút danh chung đặt cho bộ truyện Doraemon, tác phẩm là sáng tạo riêng của Fujimoto Hiroshi. Năm 1996, khi Fujimoto Hiroshi qua đời, Motoo Abiko cho biết ông không viết tiếp bộ truyện.

.Họa sĩ Motoo Abiko (phải) và ông Hiroshi Fujimoto. Dù lấy bút danh chung đặt cho bộ truyện Doraemon, tác phẩm là sáng tạo riêng của Fujimoto Hiroshi. Ảnh: Tư liệu

Motoo Abiko sinh năm 1934 ở tỉnh Toyama, có sở thích vẽ manga từ tiểu học, bắt đầu vẽ manga cùng người bạn Hiroshi Fujimoto khi học cấp hai. Năm 1953, họ xuất bản tác phẩm đầu tay, The Last World War. Những năm đầu ở Tokyo theo đuổi đam mê, họ gặp nhiều khó khăn do chưa có tên tuổi, từng thất nghiệp một năm. Năm 1963, ông cùng Hiroshi Fujimoto và một số người bạn thành lập studio mang tên Zero, sản xuất nhiều phim hoạt hình, điển hình là bộ Astro Boy. Ông được nhiều độc giả yêu thích nhờ phong cách sáng tác dí dỏm. Ngoài các bộ truyện trẻ em, ông còn sáng tác một số manga ngắn phong cách kinh dị, phản ánh nhiều vấn đề hiện thực xã hội.

Ông Motoo Abiko trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo hồi tháng 10/2018. Ảnh: CFP

Một số bộ manga nổi tiếng Motoo Abiko sáng tác riêng là Ninja Hattori-kun (phát hành từ năm 1964 đến năm 1988, có phiên bản hoạt hình và trò chơi điện tử), The Laughing Salesman (từng bán được 3,5 triệu bản ở Nhật trong tháng 6/1999). Năm 2008, ông được chính phủ Nhật trao Huân chương Mặt trời mọc nhờ những đóng góp cho nền văn hóa.

Đính chính Ngày 7/4, VnExpress sai sót khi đăng thông tin họa sĩ Motoo Abiko đồng sáng tác truyện tranh Doraemon với họa sĩ Hiroshi Fujimoto. Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã sửa lại thông tin. VnExpress xin chân thành cáo lỗi độc giả.

Hà Thu (theo NHK)