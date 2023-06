Họa sĩ 14 tuổi làm hoạt hình phim 'Spider-Man'

Preston Mutanga, 14 tuổi, là họa sĩ hoạt hình trẻ nhất thực hiện phim "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Theo Variety, Preston Mutanga đảm nhận vai trò họa sĩ hoạt hình cho phân cảnh Người Nhện ở Vũ trụ LEGO, trong phần Across the Spider-Verse. "Tôi yêu thích phần đầu và rất háo hức cho tập hai, được làm việc với những người tạo ra tác phẩm này thực sự là một giấc mơ", Mutanga nói.

Spider-Man: Across the Spider-Verse LEGO Trailer phiên bản LEGO của phim "Spider-Man: Across the Spider-Verse", do Preston Mutanga thực hiện. Video: YouTube LegoMe_TheOG

Nhà sản xuất của phim - Phil Lord và Christopher Miller - quan tâm đến tài năng của Mutanga sau khi xem đoạn trailer theo phong cách đồ chơi LEGO cậu đăng tải trên Twitter ngày 2/1. Cả hai muốn trong phim có một cảnh lấy bối cảnh vũ trụ LEGO nên liên hệ với Mutanga. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Miller nói: "Chúng tôi phát hiện ra người làm đoạn phim đó là một cậu bé 14 tuổi. Một người không chuyên đã làm ra sản phẩm cực kỳ phức tạp. Điều này làm chúng tôi choáng ngợp".

Prestion Mutanga ở gần Toronto (Canada), bắt đầu thiết kế hiệu ứng đồ họa khi còn là học sinh cấp một. Cậu hứng thú với hoạt hình sau khi dùng thử Blender, phần mềm đồ họa 3D miễn phí, theo Variety. "Tôi đã xem nhiều video trên YouTube để tự học một số thứ nhất định", Mutanga cho biết. Trước khi làm hoạt hình cho phần phim mới về Người Nhện, Mutanga thực hiện nhiều video hoạt hình LEGO ngắn dựa trên nguyên mẫu các phim như Breaking Bad, Stranger Things 4, Deadpool, đăng trên kênh YouTube cá nhân.

Họa sĩ hoạt hình 14 tuổi Preston Mutanga. Ảnh: NYT

Khi nhận lời đề nghị từ êkíp phim, ban đầu, cha mẹ Mutanga - Theodore và Gisele - lo sợ lừa đảo. Họ tìm tài khoản LinkedIn của những người liên quan, trong đó có thiết kế sản xuất phim Patrick O'Keeve, ở Toronto, xác nhận lời mời có thật. Sau đó, họ đồng ý cho con làm việc cùng đoàn phim. Bà Gisele nói với The Times: "Những gì chúng tôi có thể làm là nuôi dưỡng Preston và chắp cánh ước mơ của con".

Mutanga dành hơn một tháng của kỳ nghỉ xuân để tạo hoạt cảnh cho phim trên Blender, sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Trong thời gian đó, ông Theodore mua thêm một chiếc máy tính mới, giúp con trai render (kết xuất đồ họa) nhanh hơn.

Hai tuần một lần, họa sĩ nhí gặp Miller qua các cuộc gọi video call để nhà sản xuất kiểm tra tiến độ làm việc và cung cấp thêm chi tiết phân cảnh. "Một điều mới mà tôi học được là về các khía cạnh của sự thay đổi, từ bản nháp ban đầu đến sản phẩm cuối cùng," Mutanga nói với Variety.

Hôm 24/5, Mutanga đăng tải đoạn trailer thứ hai lên Twitter, nhận hơn 200.000 lượt thích, 34.700 lượt retweet. Dưới bài đăng, đại diện hãng đồ chơi LEGO viết: "Trong Đa vũ trụ của các khả năng, chúng tôi nghĩ cậu đã làm được thứ mà mình giỏi nhất! Cảm ơn Preston".

Ngoài Preston Mutanga, gần 60 người làm việc tại bộ phận nghệ thuật của phim, phụ trách lên ý tưởng, phác thảo và thiết kế chi tiết các cảnh.

Một cảnh trong phim "Spider-Man: Across the Spider-Verse", do Preston Mutanga thiết kế. Ảnh: Sony Pictures

Spider-Man: Across the Spider-Verse do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson đạo diễn, Columbia Pictures phối hợp sản xuất cùng Sony Pictures Animation và Marvel. Nối tiếp phần trước, phim kể về Người Nhện Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng).

Ở ngưỡng cửa trưởng thành, Miles đứng trước nhiều sự lựa chọn, khát khao thoát khỏi vỏ bọc của cha mẹ để theo đuổi ước mơ. Trong khi đó, Gwen Stacy, nữ Người Nhện ở vũ trụ TRN702, cũng sống hai cuộc đời: người con của gia đình và siêu anh hùng của thành phố. Gwen loay hoay che giấu thân phận với người cha làm cảnh sát đang từng ngày vạch trần nhân dạng thật của Người Nhện.

Tác phẩm đạt hơn 120 triệu USD ngày đầu ra mắt, ở 4.313 rạp chiếu toàn cầu. Sang tuần thứ hai, phim thu về gần 275 triệu USD, là phim hoạt hình có doanh thu cao thứ hai sau The Super Mario Bros, đứng thứ bảy các phim ăn khách nhất năm, theo Box Office Mojo. Trong nước, đến ngày 11/6, Spider-Man: Across the Spider-Verse thu gần 27 tỷ đồng.

Dự kiến, phần ba Spider-Man: Beyond the Spider-Verse phát hành tháng 3/2024.

Trailer 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' Trailer phim "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Video: CGV

Quế Chi